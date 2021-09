Türkiye’nin Hepsiburada’sı dijital dönüşüm ve e-ticarette öncü rol oynamaya devam ediyor

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

20 yılı aşkın bir süredir müşterilerine hizmet veren Türkiye'nin Hepsiburada'sı, bu süreçte sunduğu yeni hizmetler ve atılımlarla dikkat çekiyor. 2020 sonu itibarıyla 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 250 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan platform, her 3 işletmeden 1'ini e-ticaretle tanıştıran, müşterilerinin yüzde 80'inin online alışverişte ilk tercih ettiği alışveriş platformu olma özelliği taşıyor.

Hizmetlerinin kapsamını genişleten Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanında açtığı operasyon merkezleriyle, Türkiye'nin her yerine 24 saat içinde teslimat yapabilme kabiliyetine erişti. Müşterilerinin market, yemek ve günlük ihtiyaçlarını dakikalar içinde kapılarına ulaştıran Hepsiexpress servisinin de ürün çeşitliliği ve kapsamını bu dönemde genişletildi.

Türkiye'de bir ilk: Randevulu kapıdan iade

Platformun hızlı teslimat hizmeti Hepsijet, yapılan yeni yatırımlarla dağıtım ağını genişletti. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Randevulu Kolay İade uygulaması ile müşterilerine pratik ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunma noktasında önemli bir adım atıldı.

Yalnızca platform müşterilerine değil iş ortaklarına da en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefleyen Hepsiburada tarafından sağlanan Hepsilojistik hizmeti ile stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya, faturalandırmadan ürün teslimatı ve kapıdan iade işlemlerine kadar tüm operasyonel süreçlerde destek sağlanarak, zaman, iş yükü ve maliyetten tasarruf etmelerine katkı sunuluyor. Ekosistemindeki işletmelerle, 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlayan Hepsiburada, 2021 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,9'luk artışla ulaşılan 13,1 milyon siparişe ev sahipliği yapıyor. Tüm zamanların 3 aylık sipariş rekorunun kırıldığı bu dönemde satışa sunulan ürün sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 2 katına çıkarken, sipariş adedindeki artış ise %43,9 olarak gerçekleşti.

Son iki yılda işletme sayısını ikiye katlayan Hepsiburada iş ortaklarının dijital dönüşümüne de önemli katkı sunuyor. Son 1 yılda platforma dahil olan her 3 işletmeden biri e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanıştığı gözlemlenirken, 10 işletmeden 7'sinin satışlarının %40 artması da dikkat çekiyor. İşletmelerin Hepsiburada platformundan gerçekleşen satışlarının, toplam satışların %69'una eriştiği de öne çıkan bir başka veri olarak göze çarpıyor.

İşletmeler için yeni bir dönem başlattı

İşletmelerin %82'si için e-ticaret baskın satış kanalı haline geldiği dikkat çekerken, her 10 işletmeden 7'si için fiziksel mağaza satışları azalırken, Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artışı ortalama %40 oldu.

Hem müşterilerine hem de iş ortaklarına en iyi alışveriş deneyimi sunmak için atılımlarını sürdüren Hepsiburada'nın bu yaklaşımı müşteri memnuniyetine de olumlu yansıdı. Pandemi döneminde müşteri memnuniyetinde %17'lik artış yaşandı.

Girişimci kadınlar e-ticarete damga vurdu

Hepsiburada, iş ortaklarına sağladığı dijital dönüşüm desteğinin yanında kadın girişimciler için de cazip bir platform olma özelliğini taşıyor. Girişimci kadınların ekonomiye etkin katılımlarını desteklemek için hayata geçirilen; reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve indirimli kargo imkânı gibi destekler sunan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında, bugüne kadar 23 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek sağlanırken, iş ortakları arasındaki kadınların oranı %6'dan %25'e yükseldi. Girişimci kadınlar pandemi dönemindeki siparişlerinde %65'lik bir büyüme kaydederek, %95'i satış başarısı gösterdi ve işlerini 98 kat büyüttüler.

Yöresel ürünler Türkiye'nin Hepsiburada'sında

Kısa bir süre önce de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 365 Oda ve Borsanın işbirliği ile HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'nı başlatan Hepsiburada, bu programla hem yerel üreticileri desteklerken hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürün Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırılacak.

Hedef, ilk etapta Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek ve bu yolla yerel, sürdürülebilir kalkınma hamlesine katkıda bulunmak. HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı ile satış yapan mağazalara ücretsiz fotoğraf çekimi, indirimli kargo, reklam ve tanıtım imkanları, dijital reklam ve banner gibi destekler sunuluyor. Hepsiburada ayrıca, TOBB'a bağlı Oda ve Borsalar işbirliğinde içerik yönetimi, ürün girişi ve sipariş süreç yönetimi, 360 derece mağaza paneli, kampanya ve indirimlerin planlanması, satışları arttıracak öneriler gibi konularda ücretsiz eğitim desteği de sunuyor.

Hepsiburada'dan eğitime destek seferberliği

Hepsiburada, okula dönüş döneminde hayata geçirdiği “Hepsi Okula” kampanyası kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle Eğitime Destek Seferberliği de başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından 2500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayan Hepsiburada, tüm paydaşlarını da bu seferberliğe destek olmaya davet ediyor.

Yeni sanat platformu: SanatBurada

SanatBurada platformu da HepsiBurada'nın fark yaratan hizmetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 5-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da yapılacak 16. Contemporary İstanbul, CI ve Hepsiburada'nın uzun süreli iş birliğinin ilk adımı olarak düzenlenen Akrasia temalı sergiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Contemporary Istanbul Vakfı ekibinin üstlendiği sergide 14 kadın sanatçının eserleri yer alacak ve sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Sergideki satışlar Hepsiburada üzerinden yapılacak ve bu anlamda da bir ilki imza atılmış olacak.

Hepsiburada'nın müşterileri ve iş ortaklarının beklentisine yönelik sunduğu deneyimlerini iyileştiren çeşitli hizmet ve uygulamalar da öne çıkıyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm işletmelere dünyaya açılma fırsatı sunan Hepsiglobal,

Her türlü market, yemek ve günlük ihtiyaçlara yönelik birçok mağaza ile hizmet sunan Hepsiexpress,

İş ortaklarının daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olan reklam platformu HepsiAd,

Çoklu kredi kartıyla ödeme, online alışveriş kredisi, güvenli ödeme sunan Hepsipay,

Teknoloji merkezli lojistik hizmeti ile taşımacılık sektörünün çıtasını yükselten, Hepsijet

İş ortaklarının tüm operasyonel süreçlerinde destek olan Hepsilojistik,

Kargoları ev dışında yüzlerce sabit lokasyon iş ortağı ve esnaftan teslim eden Hepsimat,

Yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri sunan Hepsifly,

Hepsiburada hakkında

Hanzade Doğan tarafından 2000 yılında, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla kurulmuş olan Hepsiburada, Türkiye'nin tek yerli ve milli e-ticaret şirketi olma özelliğini taşıyor. Türkiye ve bölgesinin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, 2020 sonu itibarıyla 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 250 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için Türkiye genelindeki operasyon ve lojistik merkezleriyle güçlü bir lojistik ağıyla hizmet veren Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlamaktadır. www.hepsiburada.com