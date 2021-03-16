Ford Otosan dev yatırımın ayrıntılarını açıkladı

Koç Holding’in ortak olduğu Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında diğer ortağı Ford Motor Company ve Volkswagen için bir tonluk orta ticari araç üretimine 2023 yılının ilk yarısında başlayacak.

Şirketin yayımladığı bültene ve KAP açıklamasına göre, Kocaeli’ndeki Ford Otosan fabrikalarında üretilecek olan araçlar tam elektrikli, hibrit elektrikli (PHEV) ve dizel motora sahip olacak.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN HİSSEDE YÜKSELİŞ

Aralık ayında üretim kapasitesi artırım ve batarya montaj hattı yatırım kararını açıklayan Ford Otosan, bugün yatırımın ayrıntılarını verdi.

Açıklamanın ardından Ford Otosan hisseleri yüzde 10 primle 208.4 liraya yükselerek tavan oldu.

20,5 MİLYAR TL’LİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALDI

Şirket aralık ayında fabrika kapasitesini 440 bin adetten 650 bin adete yükseltmek ve batarya montaj fabrikası kurmak için 20,5 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi almıştı.

Buna göre fabrikanın adet bazında üretim kapasitesini artırmak için beş yıl içinde 1.4 milyar euro yatırım yapılacak. Fabrikanın genişletilmesi sonucu sadece 1 tonluk orta ticari araç modelinin üretim kapasitesi 405 bin adete yükselecek.

Kapasite artırımı ile Ford Otosan’ın istihdamı 3 bin kişi artarak 15 binin üzerine çıkacak.

Ford Otosan bültende ve KAP açıklamasında şirketin Volkswagen için ne kadar araç üreteceğini belirtmedi. Ancak 1 tonluk orta hafif ticari aracın üretimi 11 yıl sürecek.

CUMHURBAŞKANI VE ALİ KOÇ’TAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığında yapılan imza töreninde, “Türk otomotiv sanayinin elektrikli ve bağlantılı araçlarla gelişmesini sağlayacak bu yatırımlarla… etkisi 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya konulmaktadır” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç da, “Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır” dedi.

Üretilecek Ford markalı Transit Custom modeli araçlar yurt içinde Ford Otosan tarafından satılacak.

Yurt dışı satışları ise Ford Motor Company ve bağlı şirketlere yapılacak. Satışlar maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılarak yatırım maliyetinin büyük bölümü Ford Motor Company’e aktarılacak.

Avrupa’da yüzde 15 pazar payı ile en fazla ticari araç satan üretici olan ve Avrupa içindeki en büyük pazar olan İngiltere’de 56 yıldır pazar lideri olan Ford, karbon emisyonlarını azaltmak zorunda olan şirketlerin yeni ürettiği ticari araçlara yöneleceğini öngörüyor.

Şirket Şubat ayında 2024 yılına kadar bütün ticari araç gamının elektrikli veya hibrit modellerini satışa çıkaracağını, 2030’a kadar ise satışların üçte ikisinin hibrit veya elektrikli modellerden oluşacağını açıklamıştı. (REUTERS)

