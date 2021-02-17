Ford’dan radikal Avrupa kararı

Ford, önümüzdeki dokuz yıl içinde binek otomobil modellerinde içten yanmalı motor versiyonlarının üretimini durdurmayı ve Avrupa’da elektrifikasyon çalışmalarını yoğunlaştıracağını duyurdu. Evet, otomotiv devi 2030’dan itibaren sadece sıfır emisyonlu otomobiller satacak, yani Fiesta ve Focus gibi geleneksel modeller benzinli motorlarını kaybedecekler.

Ford, dört yıl sonra içten yanmalı motor üretimini tamamen durdurmadan önce, bundan beş yıl sonra yalnızca plug-in hibritleri ve EV’leri satacak. Yani 2026 yılında en az bir elektrik motoru olan Ford modelleriyle karşılaşacağız. Markanın elektrifikasyon süreci, Mustang Mach-E, mild hibrit ve PHEV modellerle çoktan başladı.

Markanın ticari araçlarıyla ilgili de benzer planları mevcut. Ford, 2030 yılına kadar ticari araç satışlarının üçte ikisinin plug-in hibrit ve elektrikli araçlarla temsil edileceğini tahmin ediyor. 2024 yılına kadar Transit ve Tourneo modellerinin geleneksel motorlu modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli ya da hibrit versiyonlarıyla da karşılaşacağız.

ALMANYA’YA 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAKLAR

Ford, bu çevre dostu hedeflerine ulaşmak için Almanya’nın Köln kentindeki montaj fabrikasına 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. “Ford Köln Elektrifikasyon Merkezi” olarak adlandırılacak olan bu tesis, 2023’ten itibaren Avrupa pazarı için ismi henüz belli olmayan ve üretim adedi olarak çok üretilecek, Focus ve Fiesta gibi bir elektrikli binek otomobil üretimine başlayacak. Aynı fabrika için ikinci bir elektrikli otomobil modeli de düşünülüyor.

On yılın sonunda Avrupa’da satılan tüm binek otomobilleri elektrikli araçlara dönüştürme planıyla birlikte, bu önümüzdeki birkaç yıl içinde çıkacak olan yeni nesil Fiesta ve Focus’un içten yanmalı motor sunan son modeller olacağı anlamına geliyor. Mondeo’nun ise bu yılın sonlarında hibrit bir motora sahip yüksek sürüşlü (SUV) bir vagona dönüşmesi bekleniyor ve bunun sonunda da ikinci nesilde içten yanmalı motoru tamamen kaybedecek hâle gelecek.

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