Biontech aşısı kaç gün arayla yapılır, 2. doz ne zaman olmalı?

BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısındaki iki doz arasında beklenilmesi gereken sürenin uzatılması gerektiğini ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten ekibi yöneten profesör Susanna Dunachie, “En ideali sekiz hafta” açıklamasını yaptı.

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BioNTech aşısı, corona virüsü ile mücadele kapsamında dünya genelinde en çok tercih edilen aşı olarak yer alıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede kullanılan BioNTech aşısında iki doz arasında ne kadar süre geçmesi gerektiği vatandaşların merak konusu oldu.

İKİ DOZ ARASINDA UZUN BEKLEMEK ANTİKOR SEVİYESİNİ ARTTIRIYOR

Bilim insanları, “İki doz arasında daha uzun beklemek, ortalama antikor seviyesini daha yukarı taşıyor. Tek dozun Delta varyantına karşı etkisinin zayıf olduğunun belirtildiği araştırmada iki dozun koruyuculuk sağladığı belirtildi. Araştırma sonucunda, “İki doz arasında daha uzun süre beklemek antikor seviyesini iki kat artırıyor” açıklaması yapıldı. Bilim insanları antikor seviyesinin yanı sıra T-hücrelerinin de büyük bir önemi olduğunu hatırlattı.

“İDEALİ SEKİZ HAFTA”

Araştırmada iki doz arasında 3-4 hafta bekleyenlerde T hücresi seviyelerinin de daha uzun süre bekleyenlere göre 1.6 kat daha düşük olduğu belirtildi. Uzmanlar, “İlk dozun Delta varyantına karşı etkisi düşük. Dolayısıyla iki doz arasındaki süreyi uzatmak risk almak demek. Fakat uzun vadede iki doz arasındaki süreyi uzatmak daha çok fayda sağlayacaktır” dedi.

Araştırmayı yürüten ekibi yöneten profesör Susanna Dunachie, “En ideali sekiz hafta” açıklamasını yaptı.

Birleşik Krallık’ta iki doz arasında 8 haftalık bir süre belirlenirken, Türkiye’de ise bir süre önce Pfizer/BioNTech aşısındaki iki doz arasındaki süreyi dört haftadan üç haftaya çekti.