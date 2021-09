Çocuğunuzu sonbahar hastalıklarından koruyun

‘Hem pandemi hem de mevsimsel geçiş nedeniyle hastalıklara karşı çocukların bağışıklık sisteminin desteklenmesi şart’ diyen Yavrucu, sağlıklı bir sonbahar için önerilerde bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

Sonbahar ayları hava sıcaklığının ve nem oranının düştüğü, polen ve mantar sporları havada uzun süre asılı kaldığı için alerji semptomlarının belirginleştiği, bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve enfeksiyonların kolaylaştığı bir mevsimdir. Dolayısıyla çocukların özellikle okul, kreş gibi ortamlarda uzun süre vakit geçirmeleri onları enfeksiyonlara karşı daha yatkın hale getirebilir. Peki zorlu pandemi sürecinden geçtiğimiz sonbaharda onların sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz? İşte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu'nun yanıtı…

MASKE

Covid-19 enfeksiyonundan korunmada önemli bir koruyucu faktör olduğunu bildiğimiz maskenin kapalı ve kalabalık ortamlarda takılması sağlanmalı. (Küçük yaş grubunda solunum sıkıntısına neden olabileceği için kullanılmamalı)

HİJYEN

Çocuklar doğaları gereği kirlenmiş ellerini ağız veya burunlarına götürerek rahatlıkla virüs alabilirler. Bu nedenle tuvalet sonrası, yemekten önce ellerini bol su ve sabunla en az 20 saniye yıkamaları; yüzeylerle temasta dezenfektan kullanmaları mümkünse her gün banyo yapmaları sağlanmalı.

DENGELİ BESLENME

Çocuklar vücudumuz için yapı taşı olan proteinlerden zengin beslenmeli, haftada en az 2 kez balık, 2-3 kez kırmızı et, 2-3 kez kuru fasulye, nohut mercimek gibi bakliyatlar tüketmeli. Çocukta alerji yoksa yumurta, peynir, tereyağı gibi süt ürünleri her sabah tüketmesi sağlanmalı. Vitamin deposu olan mevsimine uygun meyve ve sebzeleri de bol bol tüketmeliler. Kalsiyum ve proteinden zengin süt, ev yapımı yoğurt, ayran ve kefir gibi bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler, muz, kuşkonmaz gibi prebiyotikler temel besinler olmalı. Ceviz, badem ve fındık gibi E vitamini, çinko ve Omega-3 yağ asitleri içeren ve bağışıklık sistemini güçlendiren kuruyemişler çocuklara her gün bir avuç (2-3 ceviz, 5-10 badem, 5-8 tane kaju veya Antep fıstığı, 8-10 fındık, 7-8 kuru üzüm, yaban mersini gibi) yedirilmeli. Ayrıca bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bol su içmeleri de sağlanmalı.

DÜZENLİ UYKU

Hastalıklara karşı savaşma güçlerini artırmak için çocuklarımızın erken yatıp erken kalkmalarını ve yaşlarına uygun yeterli uykuyu uyumalarını sağlamalıyız.

AŞI

Birey ve toplum sağlığı adına koruyucu bir bağışıklık sağlayan rutin aşı programımızdaki aşılar çocuklarımızın yaşına ve zamanına uygun olarak yaptırılmalı ve eksik kalmamalı.

TEMİZ HAVA

Kapalı ve havasız ortamda virüsler havada uzun süre asılı kalır ve bu durum da solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Bu nedenle mutlaka okullar ve evler düzenli olarak havalandırılmalıdır.

EGZERSİZ

Spor, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır. 4-5 yaşlarında yüzme ve jimnastik, 7-8 yaşlarında tenis veya futbol, 9-10 yaşlarından sonra da basketbol, voleybol veya su topu gibi sporların yapılması uygundur.

VİTAMİN

Çocuklara yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak vitamin desteği verilmelidir. Özellikle güneşli günlerin azaldığı kış aylarında çocuklara bağışıklık sistemlerini de güçlendiren D vitamini takviyesi gerekir. Yeterli miktarda sebze, meyve yemeyen çocuklarda ise C vitamini ve Omega-3 desteği son derece önemlidir. Ancak doktorun bilgisi olmadan, ihtiyaç olmadığı halde gelişigüzel kullanılan vitaminler çocuklarımızın sağlığında ciddi sorunlara yol açabilir.