Hekimlik Andı’ndan ‘ayrım yapmama’ ilkesinin çıkarılmasına TTB’den tepki

24 Haziran’da Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan genç hekimlere, Hekimlik Andı’ndan cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına yönelik bölüm çıkartılarak yemin ettirilmek istenmiş, öğrencilerin eksik metni okumayı reddetmesi üzerine rektörlük, törende Hekimlik Yemini’ni okutmaktan vazgeçmişti.

TTB, yaşanan olayla ilgili YÖK'e bir yazı gönderdi. Cenevre Bildirgesi'nin tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı niteliğine dikkat çekilen yazıda, hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olmayacağı vurgulandı.

“EKLEME, DEĞİŞİKLİK ETİK İHLAL VE SUÇTUR”

Yazıda andın değiştirilmesinin suç olduğunu hatırlatan TTB, “Hekimin hastasına sadece insan olarak yaklaşabileceği ortaya koyan Hekimlik Andı üzerinde ayrımcılığa yol açabilecek her eksiltme, ekleme ya da değişiklik etik ihlal ve suçtur. Hekimlikle bağdaşmaz. Hekimlere yol gösterecek etik ilkeleri yok saymaya, yok etmeye kalkışacağına inanan erk, kurum ya da kişiyi hekimlik değerlerinin de kaynağı olan insanlık değerlerini engelleyecektir” ifadelerini kullandı. Sakarya Üniversitesi’de Uluslararası kurallar çiğnenerek yemin ettirildiğinin altını çizdi.

“SORUŞTURMA AÇILMALI”

Yazıda YÖK'ten ilgililer hakkında soruşturma yürütülmesi ve sonuçlarının TTB'ye iletilmesi, Hekimlik Andı okutulmayan öğrencilerin mezuniyetlerinin sağlanabilmesi için andın okutulmadığı mezun öğrencilerin listesinin TTB ile paylaşılması talep edildi.

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