TTB: Yanlış politikalar yüzünden her gün 200 kişi ölüyor

TTB Pandemi Çalışma Grubu yaptığı yazılı açıklamada iktidarın Covid-19 salgınıyla ilgili politikalarını ve üç haftalık kısmı kapanmadan sonra getirilen kademeli açılmayı eleştirdi. Açıklamada, TTB ve Sağlık Meslek Örgütlerinin yaptığı uyarıların dikkate alınmamasının topluma hastalık, yoksulluk ve ölüm getirdiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önlemleri kaldırmanın ön koşulu olarak açıkladığı, 6 kriterden hiç biri sağlanmadan kademeli normalleşmeye gidilmesine tepki gösterildi.

“TOPLUM HASTALIĞIN ÖNLENEBİLECEĞİNE OLAN İNANCINI YİTİRDİ”

Toplumun hastalığa teslim olduğu, hastalığın önlenebileceğine dair inancını yitirdiği belirtilen açıklamada, “Toplumu muhatap almayan güvenlikçi yasakçı pandemi politikasıyla yurttaşları içine soktuğunuz yoksulluk ve çaresizlik, hayatı değersizleştirdi. Yurttaşlarımızı ekonomik yarar üzerinden tanımlayarak kimisini uygun olmayan koşullarda çalışmaya zorladınız, kimisini de ekonominin malzemesi yaptınız. Okulları kapatarak milyonlarca öğrenciyi bir seneyi aşkın bir süredir eğitimden kopardınız. İnsanlık onurunu ayaklar altına alarak, insanları yaşamlarına devam etmek için canlarını riske atmaya zorladınız. Yaşamın sağlığını değil, yurttaşların canı pahasına kârın devamını hedeflemek, toplumu tüketmektir” ifadeleriyle iktidar eleştirildi.

“YANLIŞ POLİTİKALAR YÜZÜNDEN GÜNDE 200 KİŞİ ÖLÜYOR”

Bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde hedeflenen beş bin sayısına ulaşılamadığı gibi yanlış politikalar nedeniyle her gün 200'ün üzerinde yurttaşın kaybedildiği belirtilen açıklamada; “Kötü gidişe yanıt olarak daha etkili adımlar atılması, hatalardan dönülmesi gerekirken benzer yanlışlarda ısrar ediliyor. Virüsün bulaşma saati ve günü olmamasına rağmen hafta sonu ve geceleri kısıtlama uygulayarak; parklar, sahilleri kapatıp AVM'leri açarak iktidarın ne hedeflediğini anlamak kolay değil” denilerek toplumun uyum sağlamasının önünde en büyük engelin akıldışı yöntemler, yasaklar olduğu vurgulandı.

ETKİLİ BİR FİLYASYON UYGULANMALI

Açıklamada ayrıca pandemi ile mücadelede çözüme yönelik şu öneriler dile getirildi: Covid-19'a karşı hedeflenen bağışıklama bir an önce gerçekleştirilmeli. Covid-19 hastaları tespit edilmeli ve etkili bir filyasyon uygulanmalı. Kapalı alanlar havalandırılmalı, insanların toplanması önlenmeli. Açık alanlarda kurallara uyarak bulunmak bulaş riskini düşürür. Bulaş riskini düşürmeye yönelik sağlık eğitimi verilmeli. Pandemi hakkında şeffaf bilgilendirme yapılmalı.

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