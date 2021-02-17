Çikolata yemek hafızayı güçlendiriyor

ABD’li araştırmacılar, kakao çekirdeklerinde bol miktarda bulunan bitki kimyasallarının önemli bir etkisini ortaya koydu. Kakaodaki bitki kimyasalı olan flavanollerin, 50 ila 75 yaşları arasındaki kişiler için, güçlü bir hafıza gerektiren liste öğrenme görevinde performansı artırdığını tespit etti.

Flavanoller, kırmızı şarap, çay, zeytinyağı, soğan, pırasa, brokoli ve yaban mersininde de bol miktarda bulunan polifenoller adı verilen bir grup bileşiğe ait. Araştırmalar, flavanollerin bilişsel yaşlanmaya karşı koruma sağlayan, bilişsel performansı artıran ve beyne kan akışını artıran ‘biyoaktif gıda bileşenleri’ olduğunu gösteriyor.

POPÜLER ÇİKOLATALARDA YOK

Uzmanlar, ticari olarak satılan popüler çikolata markalarının, flavanollerin ‘güvenilir bir kaynağı’ olmadığını, ancak flavanollerin bitter çikolatada bol miktarda bulunduğunu açıkladı.

DİYETE DİKKAT



Uzmanlar çikolatanın yüksek yağ ve şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Önceki araştırmalar, daha yüksek flavonol alımını demans geliştirme riskinin azalmasıyla, beyin işlevinin devam eden düşüşüyle ​​ilişkilendirdi. Diğer araştırmalar, flavanollerin kalp hastalığına bağlı iltihabı azalttığını ve tehlikeli kan pıhtılaşması olasılığını azalttığını gösteriyor. Ayrıca diyabet ve yüksek tansiyonu kontrol altında tutmaya yardımcı oldukları söyleniyor.