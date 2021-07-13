COVID aşısı ile ilgili yanlış bilgileri yaymak için TikTok kullanılıyor

Londra merkezli Stratejik Diyalog Enstitüsü, yanlış bilgileri yaymak ve aşı yan etkileriyle ilgili korkuları körükleyen 124 videoyu analiz etti. Enstitü, bir kullanıcının bir videosundan alınan ve COVID aşısının hızlı gelişimini ima eden sesin, aşıyı güvensiz hale getirdiğini ve diğer hastalıklarla yanıltıcı karşılaştırmalar yaptığını ve bunun da 4500’den fazla videoda kullanıldığını tespit etti. Ayrıca, videoların 20 milyondan fazla izleme aldığı belirtildi.

Enstitünün analistlerinden Ciaran O’Connor, “İçeriğin hâlâ dolaşımda olan bir kısmı var” dedi. O’Connor, TikTok’un “Sesler” özelliği ile yanlış bilgilerin yayılmasını, pandemi sırasında çoğalan WhatsApp sesli mesajlarına benzetti.

Kullanıcıların aynı müziği veya konuşma kliplerini kullanarak kendi videolarını oluşturdukları viral trendler, TikTok’un önemli bir parçası. Pandemi sırasında ciddi bir büyüme kaydeden popüler sosyal video platformu, kuralları çiğneyen videoların seslerini incelediğini ve bunların diğer kullanıcılar tarafından kullanılmasını engelleyebileceğini söyledi.

Platform, raporu inceledikten sonra Sounds özelliğini kullanan bazı videoları kaldırdığını ve aramalarda bulmayı zorlaştırdığını paylaştı.

Bir TikTok sözcüsü, “Ses de dahil olmak üzere yanıltıcı içeriğin yayılmasını sınırlayarak uygulamamız genelinde COVID-19 ve aşılar hakkında güvenilir bilgiler sağlayan bir TikTok deneyimini teşvik etmeye çalışıyoruz” dedi.

TikTok geçen hafta, belirli içerikler için denetleme sisteminde değişiklikler yaptığını da duyurmuştu.

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