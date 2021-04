Elon Musk, Jeff Bezos’un Blue Origin’ini sosyal medyada tiye aldı

Son olarak NASA'nın Ay’a geri dönme projesinde kullanılmak üzere insanlı iniş aracı ihalesinde karşı karşıya gelen SpaceX ve Blue Origin arasındaki rekabet, NASA'nın Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamasıyla daha da kızıştı.

The New York Times'ın haberine göre; pazartesi günü Blue Origin, NASA’nın SpaceX ile sözleşme yapma kararına itiraz etmek için Hükümet Sorumluluk Bürosu’na bir protesto başvurusunda bulundu.

BLUE ORIGIN’DEN SPACEX’E İTİRAZ

Blue Origin CEO’su Bob Smith, The Times'a verdiği demeçte; NASA’nın SpaceX ve teklif veren üçüncü bir şirket olan Dynetics tarafından sunulan teklifleri değerlendirirken hata yaptığını söyledi.

Bu habere sosyal medyadan tepki gösteren Musk'ın tweet'i ise olay oldu. Musk Twitter’da konuyla ilgili habere, ince bir şaka yaparak cevap verdi. Musk tweet'inde, Blue Origin’in roketleriyle henüz başarılı bir yörünge uzay uçuşu gerçekleştiremediğini ima etti ve “Onu (yörüngeye) kaldıramıyorum lol” yazdı.

Can't get it up (to orbit) lol

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021