Özlem Türeci ve Uğur Şahin aşı hikayesini kitaplaştırıyor

Pfizer ile ortaklık yaparak corona virüsü aşısı üreten ve bir anda dünyanın en popüler bilim insanları olan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin bir kitap hazırlığı içerisinde.

BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, bir kitap yazarak corona virüsü salgınına karşı geliştirdikleri aşının hikayesini yazma kararı aldı.

Vaccine: How the Breakthrough of a Generation Fought Covid-19 (Aşı: Bir Nesilden Çığır Açanlar Covid-19’la Savaştı) isimli kitapta ikilinin aşı geliştirme süreci ve corona virüsü salgınıyla mücadelesi mercek altına alınacak.

Financial Times muhabiri Joe Miller tarafından kaleme alınan kitapta Dr. Türeci ve Dr. Şahin’in yanı sıra BioNTech ve Pfizer’dan üst düzey yetkililerin de görüşleri yer alacak.

Dr. Türeci ve Dr. Şahin ile yapılan 150 saati aşkın röportajdan derlenen kitapla ilgili konuşan Miller, “Rekor kıran gelişmeyi izlemekten ve çağımızın en büyük bilimsel başarısının hikayesini anlatmaktan dolayı çok mutluyum. Kanserle uzun süren mücadelelerinde Şahin ve Türeci bağışıklık sisteminin gücüne inandı. Onların başarısı, insanlığın en karanlık anlarında tatlı bir tesadüf değildi” ifadesini kullandı.