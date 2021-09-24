Twitter’dan video güncellemesi

Twitter, video kalitesini iyileştirmek için güncellemeler yaptığını duyurdu.

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2006 yılından beri sosyal medyanın önemli platformlarından biri olarak öne çıkan Twitter, yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor.

Şirketten bugün yapılan açıklamada, video alanında güncellemer yapıldığı belirtildi.

‘Bazı iyi haberler’ notuyla yapılan paylaşımda, video kalitesinin iyileştirilmesi için güncellemer yapıldığı kaydedildi.

Twitter’ın açıklamasında “Bugünden itibaren, daha iyi bir izleme deneyimi için Twitter’a yüklediğiniz videolar daha az pikselli görünecek” denildi.