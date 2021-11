Alican Özcan İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jose Sosa’nın dip boyası gelmiş!

‘Yıldız’ ya da ‘tecrübeli’ denebilecek kategorideki oyuncuların Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra sudan çıkmış balığa dönmesi son yılların en anlam veremediğim sendromu haline geldi. Bunun en bariz örneklerinden biri Jose Sosa. Elbette ilerleyen yaşı nedeniyle Trabzonspor ve Beşiktaş’taki yüksek standartlı futbolunu sergilemesi zor. Ancak Bayern Münih, Atletico Madrid, Milan gibi takımların formasını giymiş bir oyuncudan da belli bir kaliteyi görmek istiyor insan. Yanındaki arkadaşına pas vermekten aciz bir durumda olmanın ilerleyen yaşla bir ilgisi olmasa gerek!

Olympiakos maçının geniş özetini veya tekrarını izleyebiliyorsanız muhakkak izleyin ve sadece Jose Sosa’ya odaklanın. Her hareketinden sonra ‘bu adamın Fenerbahçe’de ne işi var?’ dedirtiyor insana. Attığı her pas, verdiği her karar Fenerbahçe’nin omurgasını oluşturan mevkide yer alan bir oyuncuya yakışmayacak cinsten. Başkan Ali Koç, Mesut Özil’i ticari işlerine daha fazla vakit ayırması konusunda uyarmıştı. Bence bir uyarı da Jose Sosa’ya yapmalı. Kişisel bakımına verdiği önemi, Fenerbahçe formasıyla sahada sergilediği performansına da yansıtması gerekir. Sosa’nın Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana futbolunu değil, saç boyalarını ve yakışıklı imajından başka bir numarasını göremedik! Anlaşılan Sosa’nın dip boyası gelmiş…

Peki, Sosa bu kadar kötü de diğerleri çok mu iyi? Haksızlık etmeyelim, Pelkas’ın suratından akan mutsuzluk futboluna da yansıyor. Nedeni nedir bilinmez. Berisha, Cem Yılmaz’ın AROG filminde ilk kez top gören insanlar gibi top kontrol edene kadar mevsim değişiyor. Mert Hakan koluna kaptanlık pazubandını takınca herkese fırça çekmeye hakkı varmış gibi sahada kaptanlık değil patronluk taslıyor.

Son söz de Pereira’ya; tabii ki herkes Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ni kazanmasınının zor, hatta imkansız olduğunu biliyor. Ancak sen bu takımın komutanı olarak mücadele, hırs ve azmin sembolü olmalıyken, teslim bayrağını açan ilk kişi olursan bu sonuç kaçınılmaz olur. Tahminimce, lige odaklanmak için ilk fırsatta Konferans Ligi’ne de havlu atacaktır Fenerbahçe. Olan ülke puanına olacak.