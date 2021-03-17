Varlık Fonu’ndaki değişim sicilde

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan benzeri görülmemiş tarzda ayrılmasına ilişkin tartışma, fasılalarla sürüyor. Albayrak'ın bakanlığı sosyal medya mesajıyla bıraktığı Kasım 2021'den bu yana toplum içinde görünmemesi ile muhalefetin ısrarla gündemde tuttuğu 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezerv tartışması, konunun gündemden düşmesine pek izin vermiyor.

Berat Albayrak, kayınpederi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) başkanvekiliydi. Albayrak'ın bakanlıktan ayrılması, TVF başkanvekilliği görevinin ne olacağı sorusunu da tartışmaya dahil etmişti. “Görevden affın” ardından, önce TVF sitesindeki özgeçmiş revize edildi. Ama görevde bir değişiklik olmadı. Bu yönde /bir anonim şirket olan/ TVF A.Ş de bir karar almadı.

Aradan birkaç hafta geçince Albayrak'ın Başkanvekilliği görevinden de “affını isteyeceği” önce kulislere yayıldı. Gerçekten de, Barış Yarkadaş'ın kulis haberi doğru çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 27 Kasım'da yaptığı açıklama şöyleydi:

“Görevlerinden aflarını talep eden Sayın Dr. Berat Albayrak ve Sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır.”

İSTİFA EDİLEMEZ AF İSTENİR

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı bir faninin, o görevden özgür iradesiyle ayrılması gibi bir durumun söz konusu dahi olamayacağı, normal devletlerde bireysel bir tasarruf sayılan istifa ediminin, ülkemiz dahlinde sunulacağı makam Cumhurbaşkanlığı ise ancak “af” dilemekle anılabileceği herkesin kafasına nakşolundu.

Tabii görevden alma işlemi farklı. Cumhurbaşkanı atadığı herkesi görevden alabilir öyle değil mi? Nitekim, iki buçuk yıl önce TVF'de yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevine atanan Zafer Sönmez, beklenmedik bir anda görevden alındı. Ama orada da şöyle bir şaşırtıcı ayrıntı vardı. Sönmez'in görevden alınma kararından kısa süre önce Bloomberg'de “istifa edeceği” haberi çıktı. Böyle bir ortamda gerçek bir “istifa” bir hayli fantastik olurdu.

Nitekim Sönmez'in görevden alındığına dair Cumhurbaşkanlığı atama kararı, 9 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı kararnameyle genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevine, Salim Arda Ermut atandı.

“DEĞERLENDİRME DOĞRU OLMAZ”

Sönmez'in genel müdürlüğü boyunca iletişime açık bir yöneticilik sergilediği, TVF ile ilgili bir çok plan ve programı ekonomi gazetecileri sıklıkla paylaştığı dikkate alındığında, bu görevden almanın nedenine dair haber çıkmaması dikkat çekiciydi. Dün Ticaret Sicil taraması yapıyordum. TVF yönetimindeki değişikliklerin gazete sayfalarına yansıdığını görünce Sönmez'e ulaşarak, konuyu yazacağımı, bir değerlendirmesi olup olmadığını sordum. TVF eski genel müdürü Sönmez, bir “değerlendirme yapmasının doğru olmayacağı” mesajını iletti.

Bu değişikliğin nedeninin ilerleyen bir zamanda ortaya çıkması muhtemeldir. Ticaret Sicil'deki detayları paylaşarak bitirelim:

15 Mart 2021 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanan kararın, TVF yönetim kurulunca 9 Mart'ta alındığı belirtiliyor. Kararda Burak Dağlıoğlu'nun 11 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi seçildiği, Berat Albayrak'ın TVF başkanvekilliği görevi ile A Grubu imza yetkisinin sona erdiği yer alıyor. Yerine Erişah Arıcan'ın bir yıl için yönetim kurulu başkanvekili seçildiği; yönetim kurulu üyesi Sönmez'in görevinin sona erdiği, Salim Arda Ermut'un genel müdür ve A Grubu imza yetkilisi olarak temsile yetkili kılındığı kaydediliyor.

Yeni yönetimin -eski genel müdür Sönmez'in beyanıyla- 245 milyar dolarlık bir bilanço büyüklüğü olan Türkiye Varlık Fonu'ndaki icraatını izleyeceğiz.