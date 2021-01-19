Berat Albayrak gitti, aynısı geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Lütfi Elvan, göz göre göre insanları ahmak yerine koymayı seçti. Daha dün bir bugün iki…
İşin başında bunu yapıyorsa düşünün gerisini… Bu kadar çabuk mu yer insan kredisini? Aynı düzenin esiri… İsmi başkanlık sistemi… Kim ne diyecek ki?
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“2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık” dedi. Güzel para kanka ama gerçeği söylemedi!
Anneannemin deyişiyle “yalan ağızlarına yuva yapmış” sanki… Açıklanan 2020 yılı resmi bütçe açığı hedefi 138.87 milyar lira idi… Girin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesine… Orada bile yazıyor inci gibi…
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Eylül ayı sonunda “Biz bir halt ettik, bütçe açığı 239 milyar lira da olabilir” denildi. Demek oradan gidildi… Ülke nasıl kötü yönetiliyorsa artık yılın bitmesine 3 ay kala yaptıkları tahmin bile karavana…
Belli ki hesap kitap yapmıyorlar, kafalarından bir sayı sallıyorlar… Fazlası, azı fark etmez. Üç aylık hesabı bile yapamamışlar! Açıkladıkları o sayının yanına dahi yaklaşamamışlar. Tam 66.5 milyar lira yanılmışlar.
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Bunu bir de “tasarruf sağladık” diye anlatıyorlar. Paşam hiç zahmet etme, “Bu yıl 750 milyar lira bütçe açığı hedefliyoruz” diye başla… Yılsonunda açık 350 milyar lira olsa bile “400 milyar lira tasarruf ettik” dersin, geçersin. Belki bunu millet yer… Lakin ekonomiden biraz anlayan biri yer mi? Tasarruf harcamamakla olur. Oysa ki; 56 milyarı fazla vergi toplamaktan geliyor bu tasarrufun! Sahi fazla vergi gelirinin adını nasıl tasarruf koydun?
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Harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler… Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler… Hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre bu borçları nasıl ödeyecekler?
Borçlanma limitleri de aşıldı. Kanuna göre Hazine daha fazla borçlanmamalıydı… Valla ne ala! Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma… İşler artık bu aşamada…
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Ülkede Meclis diye bir mecra var. İçerisinde de seçilmiş milletvekilleri oturuyorlar. Ne işe yararlar diye soracak olursanız sadece konuşabiliyorlar.
Oysa bütçede fazlasını borçlanmak için yasa Meclis'in onayından geçirilmeliydi… Borçlanıldı! Meclis'e soran çıkmadı. Keşke biraz da orayı anlatsaydı. Niye takmadılar anayasayı?
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Peki, bu durum bizi neden ilgilendiriyor? Bütçeden saraylara milyarlarca lira harcansın, yeni 2021 model araçlar alınsın, ihalelere çıkılsın… Cebimizden mi çıkıyor?
Evet çıkıyor!
Sen her harcamanda daha çok vergi ödediğin için daha fakirsin… Senin patronun daha çok vergi ödediği için sana daha az maaş veriyor. Daha fazla vergi ödememek için işe yeni adam almıyor.
Ülke kötü yönetildiği için her şeye zam geliyor. Para kalmadığı için Çin aşısı yapılıyor. Ülkenin bütçesi bu sebeple bizi ilgilendiriyor. Yahu toplanan bu kadar para nereye gidiyor?