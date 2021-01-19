Berat Albayrak gitti, aynısı geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilen Lütfi Elvan, göz göre göre insanları ahmak yerine koymayı seç­ti. Daha dün bir bugün iki…

İşin başında bunu yapı­yorsa düşünün gerisini… Bu kadar çabuk mu yer insan kredisini? Aynı düzenin esi­ri… İsmi başkanlık siste­mi… Kim ne diyecek ki?

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“2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın al­tında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasar­ruf sağladık” dedi. Güzel para kanka ama gerçeği söylemedi!

Anneannemin deyişiyle “yalan ağızlarına yuva yapmış” sanki… Açıklanan 2020 yılı resmi bütçe açığı hedefi 138.87 mil­yar lira idi… Girin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesine… Orada bile yazıyor inci gibi…

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Eylül ayı sonunda “Biz bir halt ettik, bütçe açığı 239 milyar lira da olabilir” denildi. Demek oradan gidildi… Ülke nasıl kötü yönetiliyorsa artık yılın bitmesine 3 ay kala yaptıkları tahmin bile kara­vana…

Belli ki hesap kitap yap­mıyorlar, kafalarından bir sayı sallıyorlar… Fazlası, azı fark etmez. Üç aylık hesabı bile yapa­mamışlar! Açıkladıkları o sayının yanına dahi yaklaşa­mamışlar. Tam 66.5 milyar lira yanılmışlar.

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Bunu bir de “tasarruf sağladık” diye anlatıyorlar. Paşam hiç zahmet etme, “Bu yıl 750 milyar lira bütçe açığı hedefliyo­ruz” diye başla… Yılso­nunda açık 350 milyar lira olsa bile “400 milyar lira tasarruf ettik” dersin, geçersin. Belki bunu millet yer… Lakin ekonomiden biraz anlayan biri yer mi? Tasarruf harcamamakla olur. Oysa ki; 56 milyarı fazla vergi toplamaktan geliyor bu tasarrufun! Sahi fazla vergi gelirinin adını nasıl tasarruf koydun?

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Harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler… Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler… Hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre bu borçları nasıl ödeyecek­ler?

Borçlanma limitleri de aşıldı. Kanuna göre Hazine daha fazla borçlanmama­lıydı… Valla ne ala! Kanun­muş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma… İşler artık bu aşamada…

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Ülkede Meclis diye bir mecra var. İçerisinde de seçilmiş milletvekilleri oturuyorlar. Ne işe yararlar diye soracak olursanız sade­ce konuşabiliyorlar.

Oysa bütçede fazlası­nı borçlanmak için yasa Meclis'in onayından geçirilmeliydi… Borçlanıldı! Meclis'e soran çıkma­dı. Keşke biraz da orayı anlatsaydı. Niye takmadılar anayasayı?

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Peki, bu durum bizi neden ilgilendiriyor? Bütçeden saraylara milyar­larca lira harcansın, yeni 2021 model araçlar alınsın, ihalelere çıkılsın… Cebimiz­den mi çıkıyor?

Evet çıkıyor!

Sen her harcamanda daha çok vergi ödediğin için daha fakirsin… Senin patronun daha çok vergi ödediği için sana daha az maaş veriyor. Daha fazla vergi ödememek için işe yeni adam almıyor.

Ülke kötü yönetildiği için her şeye zam geliyor. Para kalmadığı için Çin aşısı yapılıyor. Ülkenin bütçesi bu sebeple bizi ilgilendiriyor. Yahu topla­nan bu kadar para nereye gidiyor?