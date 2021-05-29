Dolar rekorunu güncelledi!

Dünyada değer kaybeden dolar Türk Lirası karşısında şahlandı. İşin aslı Türk Lirası alçaldı! Doların bir kez daha rekorunu güncellemesi artık işin tadını kaçırdı.

Bütün döviz kurları Türk Lirası karşısında tarihi zirvelerinde… Daha önce hiçbiri görmedi buraları… Şurası muhakkak ki Türkiye'de ekonomi tıkandı.

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En kötü kabusumuz gerçek oldu. Bir para birimi her daim değer kaybeder mi? Kaybederse o ekonomi sağlam durabilir mi?

Merkez Bankası ne işe yarar? Hadi müdahale etse ya kendisi… Ufak bir pürüz olarak, döviz rezervi yok! Bitirdi… Hatta Merkez Bankası rezervleri on milyarlarca dolar eksiye girdi…

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Lakin bu ülkede para politikasını sözde bağımsız Merkez Bankası değil, saray belirliyor. Onun belirlediği haritada bütün yollar buraya çıkıyor.

Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir… Biz onu çoktan kaybettik! Kendi vatandaşın bile güvenmiyorsa sana, elin yabancısı niye güvenip getirsin parasını?

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Peki, şimdi neden artıyor bu dolar? Dün yediğimiz hurmaların bugün tırmalamaları… Hep tribünlere oynuyorlar, buluyorlar bir bahane… Biz kötü yönettik, kalkamayacağımız borcun altına girdik demiyorlar, düşman yaratıp beddua ediyorlar.

Türk Lirası değer kaybettiğinde fakirleşiyor ülke… Mesela asgari ücret 270 dolara indi… Yıllarca Çin'in, Rusya'nın fakirliği ile dalga geçen Türkiye fena taklaya geldi.

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Ülkede sorunlu kredilerin yarısından çoğu döviz cinsi… Her kur yükselişinin sorunlu kredileri büyütmek gibi var bir etkisi…

Bir dolar bir borcu batırıyor. Bir borç bir krediyi batırıyor. Bir kredi bir bilançoyu batırıyor. Bir bilanço bir şirketi batırıyor. Bir şirket yüzlerce kişiyi işsiz bırakıyor.

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Zira yabancılarda “Türkiye'nin iflas riski var” algısı o kadar üst düzeyde ki, borç istesek dolar bazında çok yüksek faiz istiyorlar.

Haliyle kredisini kapamaya niyetlenenler parasını dövize çevirmek isteyecekler. Akabinde yurtdışına yollayacaklar. Net olarak ülkeden döviz çıkışı yaşanacak. Yok ki ne çıkacak?

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Türkiye iliklerine kadar dolarize olmuş bir ülke… Türk Lirası'ndan çok döviz yatıyor banka mevduatlarında…

Devlet bile kendi parasına güvenmeyip mega projeleri dolarla ihaleye çıkıp, kullanım ücretini dolarla belirliyor! Kime neyi anlatıyor?

Türkiye'de doların devamlı arttığı bir ortamda kimseye ekonominin iyi gittiğine inandıramazsınız. İnandıramayınca da kimseye yatırım yaptırıp, işe insan aldıramazsın.

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Moral bozmanın anlamı yok yine de… Ülkede 85 bin cami olduğu halde gittik yeni bir cami daha yaptık Taksim'e… Paramız var ki yapıyoruz işte…

Ayrıca ne öyle “dolar rekor kırdı” falan demek? Onun yerine “Artık dolarınızla daha fazla Türk Lirası alabilirsiniz” müjdesi versek?