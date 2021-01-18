Yüce dağ başında bir top kar idim türküsünü mırıldanarak başlayayım. Özlediğimiz kar yağışı sonunda geldi.

Lapa lapa bekliyorduk.

Lapa lapa geldi.

Meteoroloji uyarmıştı.

Uyardığı gibi geldi.

Temiz, tertemiz, bembeyaz oldu her yer. Kar kapladı yolları. Karla örtüldü çirkinlikler. Topraktan, sudan, güneşten ve ateşten var olup donmuş halde üzerimize inen, su buharı olağanüstü güzellikte kara dönüşüp bütün gece yağdı.

★★★

Sabah saat 6'da.

Elektrikler kesildi.

Saat 7 oldu.

Gelmedi.

8 oldu.

Henüz yoktu.

Alo 286'yı aradık. Çağrı merkeziydi bağlanan… Kibar, kadife sesli, tane tane güzel Türkçeyle konuşan bir hanım sesi, sıralıyordu: Sakarya ilinde elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Sakarya ilinin şu şu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanmaktadır… Kocaeli ilinde elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kocaeli ilinin şu şu ilçelerinde…

Bolu ilinde…

Bolu ilçelerinde…

“Ekiplerimiz çalışmaktadır” diyordu, tane tane ve “Anlayışınız için teşekkür ederiz” diye bitiriyor, müzik yayınına bağlanıyordu.

★★★

Kar yağıyor geceden…

Ekipler çalışıyor.

İyi, çok iyi!

Bekliyorlardı.

Kar gelecekti.

Demek ki, önlem aldılar. Vatandaşı elektriksiz koymayacaklar, “Anlayış bekliyorlar”…

Anlayışlı olalım…

Anlayış verelim…

★★★

Saat 9.00 oldu.

Elektrik gelmedi.

10.00 oldu.

11.00 oldu.

12.00 oldu.

13.00 oldu.

14.00 oldu.

14.30 oldu.

Alo 286'yı yeniden aradık. Yeniden kadife sesli hanım teypten robotlaşmış anlatımıyla; Sakarya ilinde… Sakarya ilçelerinde… Kocaeli ilinde… Kocaeli ilçelerinde… Bolu ilinde… Bolu ilçelerinde diye sayıp sıraları…

Ve anlayış istedi.

★★★

Kar durmadı.

Yağıyor inceden…

Saat 15.00 oldu.

Yazıyı gazeteye yollama zamanı geldi, ancak elektrik gelmediği için evdeki masaüstü bilgisayar da çalışmıyor.

1990 yılına döndüm.

Daktiloyla yazardık.

Daktilo yoksa kalemle…

30 yıl geriye gittim, bugünkü yazıyı kalemle kağıda döktüm ve 30 yıl önceki gibi telefonda okuyarak yazı işlerine teslim ettim. Bu yazıda kendimi yazdım.

Yazarın kendini yazması ayıptır. Anlayışınız için teşekkür ederim.

★★★

Anlayış:

Bir sözü ya da bir durumu; olanı, biteni, söyleneni, neden- sonuç ilişkilerini, “sebepler sonuçları doğurur” diyebilmeyi, zihnen kavramaktır.

Bir anlayış vardır.

Bir de…

Anlamış gibi görünmek.

Elektrik dağıtım şirketleri ve devletin imtiyazlarını bu şirketlere satan iktidarın yöneticileri elektrik kilovat fiyatını her ay artırıyorlar, faturalara kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, genel müdürler ile patronların temsili yemek içmek, gezmek, eğlenmek bedellerini de ekliyorlar.

Kar yağıyor geceden.

Kar yağıyor inceden.

Bekleniyordu.

Önlem almaları gerekirdi.

Almamışlar.

Bütün gün elektriksiz kaldık.

Anlayış istiyorlar!

Anlamak affetmektir derler ya da en azından anlamak karşısındaki ile empati yapmaktır. Anlamadan affetmek ya da empati yapmak mümkün olmayacağına göre bizi 30 yıl geriletenlere ne diyeyim…

Siz söyleyin…