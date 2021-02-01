Dünya tarihi yoksul ile zengin sınıfların mücadelesinin tarihidir. Tarih sayfalarında açların baş kaldırışı destana dönüşmüş, şairler “Açların göz bebekleri” üzerine şiirler yazmış, “aç kalmaya görsün insan, inançlarını bile yer” denilmiştir. Ve dünya tarihi ayrıca; “Boş tencere devirdi şahları ve padişahları” gerçeğini de not düşmüştür.

Kuyruklar ülkesi olduk.

Ucuz ekmek kuyruğu.

Ucuz elma kuyruğu.

Ucuz karnabahar kuyruğu.

Bedava yumurta kuyruğu.

İş arama kuyruğu.

★★★

Dünya'nın 20 büyük ekonomisi içinde yer bulan Türkiye'de 2019 yılı için kişi başına düşen milli gelir 9 bin doları geçmişti.

Güney Sudan:

Kişi başı geliri.

246 Dolar.

Burundi:

Kişi başı gelir.

770 Dolar.

Kongo:

870 Dolar.

Nijer:

990 dolar.

Malavi:

1.180 Dolar.

Mozambik:

1200 Dolar.

Madagaskar:

1.510 Dolar.

Komarlar:

1.570 Dolar.

Bu ülkelerde görülen kuyruklar şimdi bizim ülkemizde de ortaya çıktı. Her yeni güne uyandığımızda yeni bir kuyrukla tanışıyoruz. Dün “bedava yumurta” kuyruğu ve pazar yerlerinde gün akşam olurken pazarcıların attıkları pörsümüş sebzeleri poşetine doldurmakta olan yoksul kadınların fotoğraflı haberleri vardı.

★★★

Dünyanın en yoksul ülkelerinin “gıda dağıtım çadırları önünde uzayan yoksul insan kuyrukları görüntüsü” Türkiye'de de ortaya çıkmışsa; “boş tencere, insanların inançlarını değiştirmenin hazırlığına” girişmiş sayılır.

Bir mektup aldım.

Diyor ki:

“Bizim mahallede ikinci el alınmış otomobilinin arka camına Tayyip Erdoğan ile AKP amblemi ampul resmini yapıştırmış gezen bir genç vardı. Bu gencin evine hepsi de devlet kesesinden 4 maaş giriyor: Biri yaşlı anneannesi için… Diğeri annesine bağlanan emekli maaşı… Öbürü evde sakatlık raporu almış kardeşine ödenen sakatlık maaşı… Dördüncüsü evdeki sakat kardeşe baktıkları için aileye yapılan ödeme… Bu genç bugünlerde otomobilinin arka camındaki iki resmi kaldırdı…”

Ampul arka camı süslüyordu.

4 maaş 1 aileye yetiyordu.

Silindi camdan resimler.

4 maaş 1 aileyi doyurmuyor.

Boş kalmaya görsün tencere!

İnançlar da değişiyor.

Ampul patladı.

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Yoksulluk dibe vurdu.

Yoksul nüfus:

16 milyonu geçti.

En yoksullar.

Yumurta kuyruğunda.

En yoksulların bir üstü.

Borçla yaşıyor.

Onun bir üstü.

Nikah yüzüğü bozduruyor.

Onun bir üstü.

Alışverişini azalttı.

Her üç kişiden biri:

“Durum daha kötüye gidiyor”

Her dört kişiden üçü:

“Gelir gideri karşılamıyor”

Her üç kişiden biri:

Yoksulluk sınırında yaşıyor.

Yıllık gıda enflasyonu:

Yüzde 20'ye dayandı.

Yeni açlık sınırı:

2.652 TL oldu.

Aç kalmaya görsün insan, inançlarını bile yer. (Nazım Hikmet. Memleketimden İnsan Manzaraları)

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Anlıyor musunuz? Düşünüyor musunuz?

Nuray Tarhan'ın araştırmasına göre Türkiye ile Almanya arasında alım gücünde uçurum büyüdü. 19 Ocak itibariyle (1 Euro: 9.06 TL) Türkiye'nin ve Almanya'nın en yaygın market zincirlerinden en düşük fiyatlar alındı. Ve kıyaslamalı tablo şöyle çıktı: 1 Kilo muz. Türkiye'de: 14. 95 TL. Almanya'da: 8.96 TL. 1 litre pastörize süt. Türkiye'de: 8.45 TL. Almanya'da: 5.43 TL. 1 kilo basmati pirinç. Türkiye'de: 26.5 TL. Almanya'da: 13.49 TL. 1 Kilo nohut. Türkiye'de: 13.75 TL. Almanya'da: 9.50 TL. 1 kilo havuç. Türkiye'de: 4.75 TL. Almanya'da: 4.43 TL. 15'li yumurta. Türkiye'de: 13.90 TL. Almanya'da: 9.06 TL. 1 kilo un. Türkiye'de: 7.90 TL. Almanya'da: 3.53 TL. Riviera tipi 1 kilo zeytinyağı. Türkiye'de: 38.75 TL. Almanya'da: 31.61 TL. 1 kilo Ayçiçek yağı. Türkiye'de: 20.75 TL. Almanya'da: 9.51 TL. TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET: 2.826 TL. ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRET: 1.584 EURO (14.351 TL). SAAT ÜCRETİ. Türkiye'de: 12.56 TL. Almanya'da: 9.5 EURO (Yaklaşık 85.5 TL). Türk gençleri neden Almanya'da çalışmak ve yaşamak istiyorlar, anlayabiliyor musunuz? Türkiye neden Almanya olamıyor ve uçurum neden açılıyor hiç üzerinde düşünüyor musunuz?