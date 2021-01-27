İşte eser! Ve meyvesi!

Herkes eseriyle öğünsün, gönensin. Çıksınlar, “akıl ve yeteneğimle ve adaletten şaşmayan yönetimimle şu eserleri ortaya koydum, güzelliğe ve insanlığa çok faydam oldu” diye tanıtım yapsınlar. Eser deyince aklıma Mehmet Akif'in şiiri geldi.

“Ölecek insan mıdır,

kalacak şey eseri;

Bir eşek göçtü mü,

ondan da nihayet:

semeri”

Yanlış anlaşılmasın kimseye bir şey dediğim yok; “sizin eseriniz bizim eserimiz tartışması başlayınca” benim aklıma Mehmet Akif'in şiiri geldi.

THY.

Atatürk'ün eseri.

PTT.

1840 yılının eseri.

TDİ.

1843 yılının eseri.

ETİ MADEN.

Atatürk'ün eseri.

BOTAŞ.

1974'te kuruldu.

Ecevit başbakandı.

TPAO.

1954'te kuruldu.

Menderes başbakandı.

TÜRKSAT.

1990 yılında kuruldu.

ÇAY EKİMİ.

Atatürk döneminde başladı.

ÇAYKUR.

1983'te kuruldu.

Başbakan Özal'dı.

ZİRAAT BANKASI.

1863'te kuruldu.

Kuran Mithat Paşa'ydı.

HAK.

(Helal Akreditasyon Kurumu)

2017 yılında kuruldu.

Başbakan Binali Yıldırım'dı.

★★★

Siz de bunun gibi yüze yakın ve hatta bine yakın liste çıkarabilirsiniz. Eserler ortaya dökülür. Bakarız, kim yeni bir eseri hizmete sokmuş ve eskiden kurulmuş eserleri “bir adım- on adım- yüz adım…” ileriye taşımış.

Hayal ettim.

Mithat Paşa dirilse.

Kurduğum Ziraat Bankası bugün ne durumda diye merak etse. Önüne Ali Ekber Ertürk'ün yazdığı SAYIŞTAY raporu haberini getirseler.

Okumaya başlasa:

“Kredi borcunu ödeyemeyen zor durumdaki çiftçilerin tarlasını, traktörünü, ineğini, öküzünü, kümesteki tavuğunu haciz eden Ziraat Bankası'nda “yönetici saltanatı” ortaya çıktı. İktidar partisi AKP'nin 3 eski milletvekilinin de üye olduğu 9 kişilik yönetim kurulu üyelerinin bankaya yılık parasal yükü 5.4 milyon lirayı buldu. Sayıştay deneticisi, “bu kadar yüksek maaş neden” diye sordu. Yönetim Kurulu üyelerine 19 bin 750 lira aylık ve ayrıca yılda 4 maaş da ikramiye veriyor, kredi kartı harcamalarını da karşılıyoruz” cevabını aldı.

Mithat Paşa gör!

Eserin ne halde!

Mithat Paşa dirilse ve kurduğu Ziraat Bankası'nın gazeteler el değiştirsin ve iktidar yandaşlığı yapsın diye verdiği dolar kredilerini yeni basın patronlarından geri aldı mı diye sorsa ve “banka sırrıdır söyleyemeyiz…” cevabını alsa “beni Taif zindanına tekrar sürgün edin…” derdi. Mithat Paşa, 1860'larda “Cumhuriyet sistemi kurulmasını” ilk düşünenlerdendi ve Padişah II. Abdülhamit onu Taif'e sürgün etti ve zindanda boğularak hayatına son verildi.

★★★

Evet eserler önemli.

Meyveleri de lezzetli.

2017 yılında Binali Yıldırım başbakan iken kurulan HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) ekonomimize büyük katkılar yapacak ve biz de meyveleri peş peşe görecektik. HAK, İslami şartlara uygun “helal gıda- helal mal- helal hizmet sertifikaları” verecekti. Böylece İslam ülkeleri helal sertifikası almış Türk mallarını kapışacaklar; HAK kendi giderlerini ve tüm harcamalarını kat kat karşılayarak çok büyük gelir elde edecekti.

3 yıl bitti.

HAK, biri kamuya ait TSE olmak üzere sadece 4 kuruluşa helal sertifikası satabildi. Geliri, başkanın maaşını bile karşılayamıyor. Buna rağmen çalışan sayısını 68'e çıkardı ve bu yıl için Hazine'den 6.1 milyon TL nakit yardımı alacak. Erdoğan Süzer'in haberine göre Hazine yardımının 1 milyon 99 bin lirası ile taşıt alacak.

İşte eser.

İşte meyvesi.

Bak, bak övün!

TARİHLE RÖPORTAJ

Saldırıya uğrayan Gazeteci Uğuroğlu'nun sorusu ve öngörüsü!

Saldırıya uğrayan gazeteci Orhan Uğuroğlu dünkü yazısında bir soru sordu ve bir de öngörüde bulundu. Yazının o bölümü şöyle: “İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığının Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül'ü ziyaret edip “Şilt” takdim etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a, bana ve avukat KRT TV programcısı Avşar Hatipoğlu'na 15 Ocak 2021 tarihinde eş zamanlı “Organize” saldırılar yapıldı. Albay Ersever ne yapmak istemektedir? Kimin talimatı ile hangi amaçla bu ziyareti yapmaktadır? Tüm televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medya haber sitelerinde Özdağ'a, Hatipoğlu'na ve bana yapılan saldırıların haberleri varken, Albay Ersever ziyaret için daha saldırılarda dökülen kanlar kurumadan neden Ülkü Ocakları Derneğini ziyaret etmiştir? Değerli okurlarım, Ülkü Ocakları camiasına leke düşüren bu saldırganları kimler görevlendirdi? Yargının ortaya çıkarması gereken en önemli soru budur. Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna adaydır. MHP Genel Başkanı olmak için Ülkü Ocaklarını yanına çekmek istemektedir. Soylu, Özdağ'a, Hatipoğlu'na ve bana yapılan alçakça saldırıları desteklemektedir…”