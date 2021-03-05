Mutfaklar yanıyor!

Hayat pahalığı alev oldu, mutfakları yakıyor. Yıllık enflasyon, eğerek, bükerek, gizleyip saklayarak da olsa resmen yıllık yüzde 15 sınırını (15.6) geçti. Son 19 ayın zirvesine çıktı. Aylık gelirleri kiraya ve mutfak harcamasına ancak yeten aileler açısından bakanlar ise gerçekte Türkiye'de büyük çoğunluk için yıllık enflasyonun yüzde 30'ları aştığına işaret ediyorlar.

Hedef neydi?

2023 yılında yani Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde hedefler:

Enflasyon:

Yüzde 5'e inecek.

Yüzde 15'e çakıldı.

GSYH:

2 trilyon dolara çıkacak.

800 milyara çakıldı.

İhracat:

500 milyar dolar olacak.

160 milyara çakıldı.

Kişi başı gelir:

25 bin dolar olacak.

8.500 dolara çakıldı.

Türkiye “orta gelir tuzağına” düştü, çırpınıyor ve bugün salgın belasıyla birlikte mutfaklar alev aldı yanıyor. Türkiye'de vatandaşların çoğunluğu son 7 yıldır sürekli yoksullaştı.

★★★

Ve bu yıl da yokuşlaşmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü birikmiş bekleyen zamlar var. Üreticiler girdi maliyetlerindeki yüzde 25-30 artışın henüz yarısını toptan fiyatlara yansıttılar. Mart ile nisan ayları da zamların yağacağı aylar olacak.

Mutfak yanıyor.

Daha da yanacak.

Yüksek enflasyon beklentileri aştığı için faizleri de artırmak kaçınılmaz oldu.

Faizler de artacak.

Sonuçta Türkiye ekonomisi yeniden “yüksek yapışkan enflasyon ile yüksek yapışkan faizin kıskacına” girdi.

Biz bu filmi görmüştük.

Faizle oynayarak.

Dövizle oyalanarak.

Duvara dayanmıştık.

Şu anda 2001 krizinde yaşadığımız gibi “duvara dayanmış” bir ekonomik sonuca geldiğimiz ve “mutfakların yandığı- işsizliğin alev olduğu- fakirliğin arttığı- GSHY'de büyüme ama çalışan sayısı azalan” bir yerdeyiz.

★★★

Niçin fakirleşiyoruz?

Niçin çakılıp kaldık?

Niçin mutfak yanıyor?

Niçin düşük büyüme?

Niçin daralıyoruz?

Niçin işsizlik alev oldu?

Hepsinin cevabı: Dış borçla açık kapatıp, bunu başarıymış gibi sunan iktidarın toplumu aldatmasında yatıyor. 2003 yılından 2020 sonuna kadar yaklaşık 600 milyar dolar cari açık verildi. Cari açık şu demek: Başkasının parasını harcıyor, yiyor, başkasının parasıyla büyüyor fakat topluma “yerli ve milli kalkınma… Almanya bizi kıskanıyor…” diye yutturabiliyorsun. Yüksek faizle dış borç ve sıcak para buluyor; soyduruyorsun ülkeyi ama “köprüler yaptık-hava limanları diktik- tüneller açtık” diyerek örtüyorsun soygunu.

2002 ile…

2020 arası.

18 yılda:

Yaklaşık 300 milyar dolar dış borç alınmakla yetinilmedi ayrıca ülkenin cumhuriyet tarihi boyunca biriktirdiği varlıkları; fabrikalar, bankalar, limanlar, devlet şirketleri, devlet imtiyazları, araziler, kıyılar, kârlı kazançlı ne varsa yabancılara satıldı. Sadece fabrikalar, bankalar, limanlar, devlet imtiyazları, araziler ve kıyılar satılarak dışarıya gelir aktarmakla yetinilmedi aynı zamanda oto yollar, köprüler, havalimanları, boğaz tüp geçişleri, devlet hastaneleri de döviz üzerinden “yolcu ve hasta garantili” sözleşmelerle bulunan dış borçlarla yapıldı ve bu yöntemle dış para sahiplerine büyük gelir transferi aktarıldı, 40 yıl daha aktarma garantiye bağlandı. Özetle; sadece dış borç alınmadı, sadece ülkenin elindeki varlıklar satılmadı aynı zamanda Türkiye'nin 40 yıllık geleceği de satıldı. Türkiye yeni yetme 5 şirketin “kalkınıyoruz tiyatrosunda” oyuncak oldu. Bu 5 şirketin hepsi yabancı sermayenin yerli elvericileri…

★★★

Bu yüzden:

Fakirleşiyoruz.

Bu yüzden:

Mutfak yanıyor.

Bu yüzden:

İşsizlik alev oldu.

Bu yüzden:

Yapışkan enflasyon.

Bu yüzden:

Yapışkan faiz.

Bu yüzden:

Yapışkan kur.

Bu yüzden:

Çakılıp kaldı ülke.

Bu yüzden:

Gelir uçurumu.

Bu yüzden:

Esnaf iflasta.

Bu yüzden:

Çiftçi feryatta.

Uyanın!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Tutan hedefler!

2023 hedefleri içinde tutan ve hatta daha ileriye gidenler de var: Saraylar. 12 VIP uçak. 110 araç. 2 helikopter. Yüksek koruma kadrosu. Bu hedefler 2023'e daha 2 yılımız olmasına rağmen şimdiden fazlasıyla tuttu. Muhalefet partilerinin sözcüleri, “Cumhurbaşkanlığı'nın 2020'de sadece koruma maliyetinin 263.6 milyon lira hedefine ulaştığını” dile getiriyorlar ve “Cumhurbaşkanı, Meclis'e muhalefet liderlerine sövmek için 110 araç ve 2 helikopterli koruma ile geliyor” diyorlar.