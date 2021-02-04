Sahte diploma istemiyorlar!

Üniversite 4 yıl.

Biz 2 yıl okuyalım.

2 yılda diploma alalım.

Bunu mu istiyorlar?

Hayır.

Seçim istiyorlar.

Rektör seçimle gelsin.

Atama ile gelmesin.

★★★

Bize sahte diploma verin.

İş garantisi de verin.

Sahte diploma ile önce milletvekili seçilecek sıradan aday yapın, milletvekili seçilelim. Sonra da sahte diplomamızı gerçekmiş gibi kabul edin ve bizi devlet bankası yönetim kurulundan maaşa bağlayın.

Bunu mu istiyorlar?

Hayır.

Seçim istiyorlar.

Rektör seçimle gelsin.

Atama ile gelmesin.

★★★

Biz mezun olalım.

Dil de biliyoruz.

Şirket kuralım.

Filyos Limanı Rıhtım ve Geri Saha İnşaatı'nın yapım ihalesini gizli, saklı, rekabete kapalı, torpilli, iltimaslı, kayırmalı (21-B Pazarlık usulüyle) bizim kurduğumuz şirkete verin. 19 yıldır yaptığınız gibi devlet ihalelerinin ballı kaymaklısını bizim kurduğumuz şirkete ihale edin. Biz de sizin partinizi görür, havuz doldurucu oluruz.

Bunu mu istiyorlar?

Hayır.

Seçim istiyorlar.

Rektör seçimle gelsin.

Atamayla gelmesin.

★★★

Biz BÜ öğrencisiyiz.

Biz de göz taşıyoruz.

Yukarı bakıyoruz.

Siz aşağı bakış peşindesiniz.

Göz tansiyonumuz yükseliyor.

Hastanelere gidiyoruz ve SGK'dan göz tansiyonu ilacı alınca 120 TL cepten ödüyoruz. Biz göz tansiyonu ilacı alan bütün SGK'lı vatandaşlar gibi 120 lira değil “sıfır lira” bile ödemeyelim.

Bunu mu istiyorlar?

Hayır.

Seçim istiyorlar.

En iyiler bulunsun.

Onlar yarışsınlar.

En iyi rektör seçilsin.

Üniversitemiz, Oxford Üniversitesi gibi “Korona aşısının bulucusu” olabilecek daha yüksek bir kalibreye niçin ulaşamadı, ne eksiği vardı, bunları tartışacak bir ortama kavuşsun.

★★★

Biz BÜ öğrencisiyiz.

Biz de size uyalım.

Yandaş vakıf kuralım.

Bakanlık bütçelerinden ve iktidar belediyelerinden bizim kurduğumuz vakıflara arsa ve bina bağışları, imar ayrıcalığı, nakit para destekleri, vergi muafiyetleri verilsin, kamu parası bizim vakfımıza da hortumlasın.

Bunu mu istiyorlar?

Hayır.

Seçim istiyorlar.

Rektör seçimle gelsin.

Atamayla gelmesin.

★★★

Biz BÜ öğrencisiyiz.

Bize de kredi verilsin.

TL kredisi istemeyiz.

Dolar kredisi isteriz.

Biz de Virgin Adası'nda bir tabela şirketi kuralım ve Devlet Bankası Ziraat, bize de “3 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli 1 milyar 636 milyon dolar (bugünkü kurla yaklaşık 12 milyar TL) kredi pompalasın. Zamanı dolunca biz de bu krediyi ödemeyelim. Halktan, basından gizlensin” İktidar çok zorda kalırsa bu krediyi bizden değil Varlık Fonu'ndan kapatsın.

Bunu mu istiyorlar?

Hayır.

Seçim istiyorlar.

Seçim demokrasi demek.

Rektör seçimle gelsin.

Atamayla gelmesin.

★★★

Milyon örnek yazarım.

Yalan.

Hezeyan.

Karalama.

Çamur.

Tepeden inme.

Kayırma.

Çürüme.

Gizleme.

İsim dayatma.

BÜ öğrencileri bunların hiçbirini istemiyorlar. Tersine susup korkan büyüklere de örnek olsun diye konuşuyor, “Atanmış değil seçilmiş rektör istiyoruz” diye bağırarak; aslında “Üniversite susarsa toplum çürür” demek istiyorlar.

İktidar utansın!

Öğrencilere!

Dinsiz lekesi atıyor.

Terörist damgası vuruyor.

Oysa BÜ öğrencileri “haksızlık karşısında (rektörün atamayla getirilmesi haksızlıktır) konuşmayı tercih ederek dilsiz şeytan olmayı kabul etmemiş” oluyorlar.

BÜ öğrencileri!

Dinin direğini savunuyorlar: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Eski basın danışmanı Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir gençlik istediğini yazdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu yıllarda Basın Danışmanı Akif Beki idi. Akif Beki şimdi KARAR Gazetesi'ndeki köşesinde her gün “vicdanı temiz yazılar” yazıyor. Dünkü yazısında “Tayyip Erdoğan'ın Başbakan iken nasıl gençlik istediğini; eski konuşmalarından örnekler vererek yazdı. Erdoğan gençlere şöyle seslenmiş: “Sakın kula kul olmayın. Sakın makam mevki sahiplerinin önünde eğilmeyin. İster cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister para babaları olsun; şunu bilelim ki, bunların önünde eğilmek, dalkavukluğu getirir ve bu milletin gençlerine asla dalkavukluk yakışmaz.” (Tarih: 18 Mayıs 2015) “Bize sorgusuz sualsiz itaat eden bir gençlik değil, neyi niçin savunduğunu bilen bir gençlik lazım.”

(Tarih: Mayıs 2017)