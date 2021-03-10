Telefon beklerken!

Üç gün içinde 1 dolar yeniden 7 lira 78 kuruşa çıktı. Sonra 7 lira 65 kuruşa indi. Dolar, iner, çıkar. Önemli olan; dolar inerken ve çıkarken niçin en çok ve en olumsuz yönde Türk Lirası etkileniyor.

Dikişler patladı.

Dikiş tutmuyor.

Yeni dikişte iliğin düğmeye oturması için ABD'nin yeni başkanından “telefon beklendiği” haberleri öne çıktı. Biden, Erdoğan'a telefon edince “yeni elbise bedene oturacak” beklentisi de yükseldi.

Damat dikiş için gitti.

Borsa Müdürü de gitti.

Bu gidişler kaba teğel!

Arkası ince dikişle gelecek ama önce “telefon bekleniyor…” diyen uçuk analizler öne çıktı.

Oysa patlak eski!

Dikiş ise yeni!

★★★

Telefonu beklenen ABD yeni başkanı “ne yapıp- edeceğini ve dünyaya hangi araç ve aletlerle yeni bir Amerikan dikişi atacağını” ana hatlarıyla seçim konuşmaları sırasında açıklamıştı. Önce “Demokrasi” demişti.

Ve insan hakları.

Yolsuzlukla savaş.

Otoriter yönetime hayır.

ABD dünya egemenliğini Çin ile Rusya ittifakına kaptırmamak için “demokrasi, insan hakları, yolsuzlukla savaş, otoriter yönetimlere hayır” kozlarını yükselterek başarıya yürüyecek diye açıklandı.

Telefon bekliyoruz.

Şunları mı diyeceğiz:

Demokraside en iyiyiz!

Gazeteci dövdürüyor.

Gazeteci hapsettiriyoruz.

İnsan haklarında kusursuz.

2 milyon Suriyeli'ye “seçimlerde oy kullanacak imkana da kavuşsunlar” diye vatandaşlık vereceğiz. Zaten 250 bin dolarlık ev satın alanlara da hemen Türk vatandaşlığı sunuyoruz.

Yolsuzlukla savaş mı!

O bizim işimiz.

Çin aşısını satan firmanın aracısı şirkete, 12 milyon dolar ödeme yapıldı: Aşılar Türk gümrüğüne “bedava” diye geldi fakat aracı şirket 12 milyon doları aldıktan sonra bedava aşıları DMO'ya verdi.

Hiç yolsuzluk olmadı.

Geriye kalıyor otoriterlik.

Halk seçiyor işte!

Daha ne diyeceğiz!

★★★

Telefon edecek Amerikalı bunlara inanacak ve yeni dikiş bu inanç üzerine atılacağı için dış para da gelmeye başlayınca “işte yeni bir yerli ve milli başarı hikayesi” diye hikaye üstüne hikaye dinleyeceğiz.

Büyük oyun sürecek.

Telefonunu beklediğimiz başkanın ülkesi Yunanistan ile Dedeağaç'ta askeri tatbikat yaptı. 240 helikopter ile 7 bin askeri güce sahip üs kuruyor. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'na ve Suriye'ye siyasi koordinatör atanan iki ismin ikisi de PKK ve YPG'ye silah yardımı yaparak orada yeni bir Amerikan silah gücü oluşturmanın uygulayıcısı oldular. Bu arada S-400'lere karşı en sert söylemler, “diş sökeriz- kemik kırarız” tehditleri de geliyor.

Ortadoğu'da.

Doğu Akdeniz'de.

Ege'de.

Ve Kıbrıs'ta.

Yeni oyun var.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Hapis ve dövdürme!

2 gazeteciye hapis cezası verildi. Onlar AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren gazetecilerdi. 1 gazeteci de 25 kişi tarafından dövüldü. Bu gazeteci de MHP'yi ve onun başkanını eleştiriyordu. Hapis cezası alan ve dövülen gazeteci sayısı çok arttı. Yazıyı, hapisle ve dayakla durdurmaya çalışan bir ilginç tarihi süreçten geçiyoruz.