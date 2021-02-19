2021 yılında 922 milyar 744 milyon TL vergi ödeyeceğiz

Pandemiye rağmen 2020 yılı vergi tahsilat hedefini yakalayan, hatta geçen Maliye'nin 2021 yılında işinin zor olduğunu düşünüyorum.

Yukarıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde 2020 yılında vergi türleri itibarıyla yapılan vergi tahsilatlarını ve 2021 yılı hedeflerini görmek mümkün.

Pandeminin ne zaman biteceğinin belli olmaması, özellikle hizmet işletmelerinde zorunlu kapanma ve turizm sektörü ile ilgili belirsizlikler 2021 yılında vergi tahsilat hedefinin tutmayacağını şimdiden gösteriyor.

Maliye, bu sefer işi sıkı tutuyor: özel iletişim vergisi oranı artırıldı, inşaat ve onarım işlerinde tevkifat oranı %3'ten %5'e çıkarıldı, katma değer vergisinde tevkifat yapacak olanların kapsamı genişletildi ve tevkifat oranı yükseltildi. Yakın bir zamanda, kurumlar vergisi oranının 3 yıllık süre dolduğu için %20'ye dönmesi gerekirken %25'e yükseltileceğini bekliyorum.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışan sayısının 3 milyon 756 bin 584 ve nakdi ücret desteğinden (ücretsiz izin) faydalanan sayısının 13.02.2021 tarihi itibarıyla 2 milyon 471 bin 134 olduğu dikkate alındığında; gelir vergisinde ciddi bir azalış olacağı da şimdiden görülmektedir.

Yukarıdaki tablo, adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu Türk Vergi Sistemi'nin 2021 yılında da devam edeceğini göstermektedir. Her 100 TL'lik verginin 52 TL'sinin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinden alındığı ülkemizde, pandeminin yarattığı mali ve ekonomik sorunların çözümü için artık servet vergisi kaçınılmazdır.