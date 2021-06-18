Bütçeyi yine tüketiciler kurtarıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri'ni açıkladı.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Merkezi Yönetim Bütçe giderleri 550 milyar TL, bütçe gelirleri 542.5 milyar TL ve bütçe açığı 7.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2020 Ocak-Mayıs 2020 döneminde vergi tahsilatı 220 milyar 506 milyon lira iken, Ocak-Mayıs 2021'de tahsilat yüzde 51 oranında artarak 423 milyar 702 milyon lira olarak gerçekleşti.

İlk beş ay sonunda yapılan vergi tahsilatlarının tutarı, vergi türlerine göre dağılımı ve toplam vergi gelirleri içindeki payını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Geçen yılın ilk beş ayına göre bu yılın ilk beş ayında vergi tahsilatının yüzde 51 artmasının ana nedeni geçen yıl nisan-mayıs ve haziran ayı vergilerinin mücbir sebep nedeni ile altı ay ertelenmesidir.

Yukarıdaki tabloyu geçen yıldan bağımsız değerlendirdiğimizde; yine her 100 lira verginin yarısının Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nden tahsil edildiğini görüyoruz. Adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu “Türk Vergi Sistemi”nin artık son düzlüğe girdiğini, bu yapının artık daha fazla sürdürülemeyeceğinin altını bir kez daha çizelim.