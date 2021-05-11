İstanbul Sözleşmesi: Vazgeçmeyeceğiz

Kitapları çok satan Elif Şafak'ı “İstanbul Sözleşmesi” aktivistleri arasına kim soktu?

Bu soru da nereden çıktı diye düşünenleriniz varsa, 11 yıl öncesine gitmelerini öneririm.

18 Mayıs 2009'da yitirdiğimiz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, amansız bir hastalıkla mücadele ederken “Ergenekon kumpası” mağduru yapılmıştı.

Elif Şafak'ı kim parlatıyor?

GSM şirketi Turkcell, ÇYDD'nin yürütücüsü olduğu Türkiye'de kız çocuklarının eğitimine odaklanan “Kardelen” projesini BM'de tanıtmak üzere, 2010 yılında New York'ta düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak Şafak'ı götürmüştü…

Dönemin ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel'i değil!

Ne de olsa “Hoca efendi” olarak anılan Amerika'nın korumasındaki Fetullah Gülen'e henüz “FETÖ Elebaşısı” teşhisi konmamıştı.

Dolayısıyla Şafak gibi Gülen'in “çevresindekilerin” prim yaptığı, ÇYDD gibi “eleştirenlerin” darbecilikle suçlandığı günlerdi…

Çağdaşlık vurgusunu örtmeye o zaman başladılar.

SÖZLEŞME YÜRÜRLÜKTE

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Hollywood yıldızı Angelina Jolie TIME dergisi için, Şafak'la Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi üzerine bir söyleşi yapıyor: 18 Nisan 2021…

Bununla da kalınmıyor; Avrupa Konseyi 11 Mayıs'ta (bugün) online platformda düzenlenecek İstanbul Sözleşmesi'nin 10'uncu yıl etkinliğinin kapanış konuşmacısı olarak Şafak'ı davet ediyor.

Türkiye, geçtiğimiz mart ayında Cumhurbaşkanı Kararı'yla; ilk imzacısı olduğu “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çıktığını açıkladı.

Avrupa Konseyi “fesih” bildirimini alır almaz takvimine yerleştirdi. İstanbul Sözleşmesi hükümlerine göre, 1 Temmuz 2021'de uygulamanın sonlanacağını ilan etti.

İstanbul Barosu, CHP ve DEVA Partisi, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'a dava açtı. Davanın sonucu beklenmeden adeta bir “oldu bitti” yaşanıyor…

İktidar, iptal edilen sözleşmenin yerine hazırladığı “Ankara Mutabakatı” ile kadın haklarını tırpanlama yoluna gidiyor.

15 İLDE AFİŞ ASILACAK

Avrupa Konseyi'nin Almanya'nın Bakanlar Komitesi Başkanlığı düzenlenen çevrimiçi konferansına, Türkiye'den kadın hareketi de eş zamanlı ses veriyor.

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu destekçisi kadınlar, bugün saat 11.00-12.00 arasında, sosyal medyalarından “Vazgeçmiyorum” videoları yayımlayacaklar.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü15 ilde belediyelerle işbirliği içinde “İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak” afişleri asacaklarını söylüyor.

Feride Acar: Çok üzgünüm

Sözleşmenin uygulamasını izleyen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu” (GREVIO) ilk başkanı Prof. Dr. Feride Acar, Berlin merkezli düzenlenen çevrimiçi konferansın konuşmacısı olacak.

Son 6 aydır bu konuşma için hazırlandığını belirten Acar “2011'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Sözleşmesi imza töreninde bulunmuş ve ülkemle gurur duymuştum. İlk çıkan ülke olmaktan çok üzgünüm” diyor.

8 kişilik uzman grubu hazırladıkları İstanbul Sözleşmesi metnini Avrupa Komisyonu'na anlatan Acar, açılış oturumunu takiben “Kadınlar ve Kız Çocukları için Ezberbozan İstanbul Sözleşmesi” başlıklı bir sunum yapacak.

Ve tabi ki açılış konuşmalarını yapan devlet temsilcileri arasında, Türkiye'den kimse olmayacak!

Karakolların kapısı şiddet gören kadına kapanıyor!

Avrupa Komisyonu “Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu” Venedik Komisyonu da, sözleşmenin fesih yollarını yeniden ele alıyor.

Avrupa Kadın Lobisi'nin 1 Haziran'da açıklama yapacağını söyleyen Güllü, şiddet mağduru kadınların son 2 ayda yaşadıklarını özetliyor:

“Şiddet gören kadın karakola gittiğinde, yargıya başvurması söyleniyor. Cumhuriyet savcılığına nasıl başvuracak? Cebinde parası var mı, dilekçe hazırlayabilecek mi, avukat tutabilecek mi? 2016 yılında kurulan “Boşanma Komisyonu”nun hazırladığı 665 sayfalık raporda, ortaya konan öneriler Meclis'e gelmeden uygulamaya kondu bile…”

O raporda; kadın kuruluşlarından tepki çeken nafakanın sınırlandırılması, erken yaşta evlilik yoluyla işlenen tecavüz suçuna af, karakola değil de yargıya gidilmesi önerileri yer alıyordu…

Güllü, “Karakolların 3 ay ile 6 ay arasında verdiği koruma tedbir süreleri 10 güne kadar düştü” diyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yolunda devlete düşen yükümlülükleri ve ilerlemeleri kaydeden GREVIO, Türkiye 2018 raporunun Türkçe çevirisi de halen yayımlanmadı.