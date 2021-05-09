Mehmet Muş’un talimatı yeter!

Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'nı aile şirketi gibi yönettiğini gösteren uygulamalar ve Gümrük Tarife Cetveli'ndeki bölünme için müfettiş araştırması isteniyor.

Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yasal süreç için düğmeye basıldı.

Pekcan'ın aile şirketi Nanoksia Biyoteknoloji'nin kamu kurumlarına sattığı dezenfektanı tarif eden Gümrük Tarife Cetveli bölünmesinin 13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını yazmıştım.

Halkın Kurtuluş Partisi avukatları; Pekcan hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”, “İrtikâp”, “Zimmet” ve “Kamu Görevlisinin Ticareti” suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

★★★

Gümrüklerde yapılan düzenleme; Nanoksia'ya ithalatta yüzde 18 yerine, yüzde 8 KDV ödeme avantajı getirmekle kalmadı, yürütücü olarak Ticaret Bakanlığı'nı belirledi.

Böylelikle ürün Sağlık ve Tarım Bakanlıkları denetiminden çıkartıldı.

Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına vurgu yapan bir okurum Nanoksia ithatında kriterlere dikkat çekiyor:

“Diğer firmalar 2021/12 ve 2021/16 tebliğler kapsamında “TAREKS Belgesi” almak zorundayken, Pekcan'a mahsus oluşturulan yeni tarife bölünmesinde bu istenmiyor.”

★★★

TAREKS; “Güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketiciyi ve üreticiyi korumak amacıyla, gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılım” olarak tarif ediliyor.

★★★

TAREKS öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan; kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsıyor.

★★★

Virüse etkili “yüzey koruyucu dezenfektan” ürünü olarak pazarlanan Nanoksia, gümrük tarife cetveline göre “koruyucu ürün” sınıfına sokulmamış, bari “yüzde 100 bitkisel” iddiasıyla tarım ürünleri kapsamına girseymiş!..

★★★

Okurum devam ediyor: “Eğer ithal edilen eşya ürün güvenliği ve denetimi kapsamında TAREKS'e tabi ise, ‘Eşyanın ithali belli bir kurumun iznine tabi değilmiş gibi gösterilmesi' olacağından, o zaman da Gümrükler Kanunu'nun 235/c maddesi devreye girecektir. Burada da fark gümrük vergileri alındıktan sonra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı para cezasına çarptırılması gerekecek.”

Okurum; “Pekcan'ın bu düzenleme için Yüce Divan'a gitmesine gerek yoktur. Yeni Sayın Bakan'ın (Mehmet Muş) vereceği talimatla müfettişlerin bu konuları tespit etmesi halinde gerekli yaptırımlar yaptırılabilir” diye de ekliyor.

CHP Meclis'te imza toplayacak

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Pekcan ile ilgili “Soruşturma Komisyonu” kurulması için 17 Mayıs'ı işaret ediyor.

Kendi bakanlığına yüzey koruyucu dezenfektan satma skandalının ortaya çıkmasıyla, 21 Nisan'da görevden alınan Pekcan ile ilgili Meclis'te harekete geçeceklerini söyleyen Öztunç, “Soruşturma Komisyonu kurulması için 301 milletvekilinin imzası gerekiyor. Tüm partileri destek vermeye çağırıyoruz” diyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin yerel seçimlerde kurduğu “Millet İttifakı”nın, üçlü görüşmelerle muhalefet cephesini ortaklaştıracakları bir döneme giriyoruz…

Aydınlık yarınlar umut etmek istiyoruz

Gelişen teknolojiler sayesinde yeni nesil araştırma şirketlerinin, internet tabanlı online anketlerinin öne çıktığını yazmıştım.

İngiltere merkezli küresel analiz ve araştırma şirketi Yougov, yılın başında, genç girişimci Özge Akçizmeci Üstün'ün anket şirketi Wizsight'ı satın alarak, Türkiye pazarına girmişti.

YouGov'un kurucusunun İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi olmasına dikkat çekmiştim…

Türkiye'de de online anket yapan firmaların etkinlikleri hızla yayılıyor.

Onlardan biri olan havucum.com “Anneler Günü” nedeniyle anket yapmış.

Anneler Günü hediyesi için ayrılan bütçenin ortalama 50 lira ile 300 TL arasında değiştiğini belirtiyor.

Çocuklar yüzde 41 ile en çok küçük ev eşyası alıyormuş; belki bir çaydanlık, bir paket çay!

Rize İkizdere'de, Kazdağları'nda, Ordu'da, Muğla'da maden ocaklarına; Kahramanmaraş'ta zehir saçan Afşin-Elbistan termik santraline direnen annelere verilecek en “güzel” hediye, çocukları için aydınlık yarınlar…

Hediye sipariş edilmez ama hadi bekliyoruz.

41 rakımdan başka yerde görev yapamayanlar!

Ticaret Bakanlığı'nın 2012 tarihli “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği” 23'üncü maddesine göre, mart ayı sonuna kadar alması gereken 2021 yılı mazeret tayin başvurularını hala almadığı belirtiliyor.

Memurlar.net'e yazan ziyaretçiler, mayıs ayına girilmesine rağmen başvuruların alınmadığından yakınıyorlarmış.

Ticaret Bakanlığı'ndaki kuşkulu işlemlere yer verdiğim yazılarımla ilgili gelen okuyucu mektuplarından birinde şöyle bir ifade geçiyor:

“Gümrüklerde çalışmak için Kapıkule'nin en fazla istenildiği zamanlarda, üniversite heyetlerinden ‘Bu adam 41 rakımlı yerden başka bir yerde yaşayamaz' şeklinde sağlık raporu alınırdı. 41 rakımlı yer, Türkiye'de yalnızca Edirne ve Kapıkule'dir.”

2010 yılından sonra Türkiye'de kaçakçılığın yoğun olarak yapıldığı yerler listesine Akdeniz ve Marmara'daki limanlar da eklendi.

Belli ki buralarda da “kadrolar” doldu!