Vaka sayıları füze gibi yükselirken!..

Günlük vakaları hızla tırmandıran Covid-19 tsunamisine adeta meydan okurcasına “lebalep” dolu salonda yapılan AKP Kongresi'ndeki görüntülere, sosyal medyada tepki yağdı.

İşte onlardan bazıları:

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“Müzisyen eşim bir yıldır yaz ayları dışında hiç çalışmadı. Gittiği iki işte de maske cezası yedi. Cezanın gerekçesi ise klarnet çalarken maske takmamasıydı!..”

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“Aç gezen esnaf yine oy verirse!..”

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”Allah akıl fikir versin! Doktor olsam bugün istifamı basardım!..”

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“Covid-19 geçirmiş bir doktorum. Bunu yapanlara hakkımı helal etmiyorum!..”

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“2 sokak arkadaki annemi bile görmeye gidemiyorum, sırf benden ona bir şey geçmesin diye. Ama bir de salona bakın! Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum!..”

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“Akşam dükkanımı kapatıp kapatmadığımı kontrol etmek için gelecek memur arkadaşa bu fotoğrafları göstersem yeter mi acaba?..”

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“Eşim eğlence sektöründe işveren. Bir yıldır yok sayılan insanlardan sadece biri. Biz birikimlerimizle bir şekilde idare ediyoruz. Ama elemanları, çocuklarına mama alamadıklarını yazıp yardım istiyor. Biz utanıyoruz da bunlar ne yapıyor? Şaka gibi!..”

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“Sağlık Bakanı'nın bu fotoğrafa ne diyeceğini hâlâ merak edenler var mı?..”

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“Arkadaşlarla parkta açık havada hem de mesafeli şekilde oturuyorduk. Sigara içmek için maskemizi çıkardığımızdan ceza yedik. Peki kongrelerde maskesiz üst üste oturanlara ne demeli?..”

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“Yurdun dört bir tarafından kongreye insan taşıyan otobüslerde maskesiz, mesafesiz oturuyorlar, bir de şarkı söyleyip göbek atıyorlar. İnsanlığın bittiği an!..”

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“Bizde bu kafa oldukça Covid-19 salgını tüm dünyada biter, bizde devam eder!..”

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“Söyleyecek söz bulamıyor, pes diyor, vicdan diyorum!..”

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Çok daha ağırları var ama onları, dünyanın en büyükleri arasında yer alan, fakat asıl olması gerekenin, yani adaletin pek bulunmadığı saraylarda yargılanmamak için alıntılamadım!..

“Lebalep” kongreye en çarpıcı yorum ise değerli Emre Kongar Hocamızdan geldi:

“Oyları giderek düşen AKP, galiba Covid-19'la ittifak yapmış!..”