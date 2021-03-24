Yüce Atatürk…

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı bir karar aldı ve Meclis'te tüm siyasi partilerin desteğiyle kabul edilen “İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekildiğini açıkladı.

Anayasa uzmanı hukukçuların “Yok hükmündedir” dedikleri bu karar, toplumda geniş tepkiye yol açtı.

Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve kadına yönelik şiddeti önlemek için uğraşan kuruluşlar bildiriler yayınlayarak bu geriye gidişe tepki gösterdiler.

Bu arada en büyük desteği alan tepkilerden biri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldi. Öyle ki Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve diğer spor kulüplerimize gönül veren yurttaşlarımız da “Fenerbahçeli değilim ama bu açıklamayı yürekten destekliyorum” şeklinde mesajlar paylaştılar.

Açıklama şöyleydi:

“Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,

Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten,

Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; “Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!” diyen FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz…”

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Bu bildiriyi okurken, FETÖ'nün Fenerbahçe'yi ele geçirmek amacıyla yaptığı ve Yargıtay kararıyla kumpas olduğu kesinleşen operasyonunun bir numaralı hedefi olan efsanevi Başkan Aziz Yıldırım'ın Anıtkabir ziyaretinde, Büyük Önderimiz Atatürk'ün aziz hatırasına hitaben yazdığı şu satırları hatırladım:

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU YÜCE ATATÜRK,

İtibar ve iltifatlarınıza mazhar olmuş, yegane ruhu Kuvayı Milliye olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı olarak heyecan ve gururla huzurunuzdayım.

İşgal altındaki bir ülkeyi, çağdaş, demokratik bir Cumhuriyet haline getiren irade ve devrimlerinize sahip çıkmak konusundaki kararlılığımız ve mücadelemiz tamdır.

İstikbalde dahi bir gün;

Yurdun tüm toprakları işgal edilmiş, tüm tersanelerine girilmiş, bütün kaleleri zaptedilmiş ve bütün orduları dağıtılmış olsa da istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetinde kaldığımızda dahili ve harici bedhahlara karşı içinde bulunacağımız vaziyet çok namüsait bir mahiyette tezahür etmiş olsa da RAHAT UYU ATAM… YOLUN YOLUMUZ, AND'IN ANDIMIZ OLACAKTIR…”

Söz veriyorum ki devrimlerinizi ve ilkelerinizi unutturmak isteyenlerin karanlıkların yüzünde yanan son bir ışık kalacaksa, o FENERBAHÇE olacaktır.

Ve muhtaç olduğumuz yegane kudret, yolunuzda akmak için bir dakika bile tereddüt etmeyecek olan damarlarımızdaki asil kanımızdır…

Her gün biraz daha artan ÖZLEM ve HASRETLERİMİZLE…”

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

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Aziz Yıldırım 23 Mart 2014'te, Anıtkabir'i hıncahınç dolduran taraftarlarla birlikte çıktığı Ata'nın huzurunda, kendisini her an yeniden cezaevine atmak için fırsat kollayan emperyalizme ve tetikçisi FETÖ'ye bu mesajı vermişti.

Çünkü o, Fenerbahçe'nin Kuvayı Milliye, bağımsızlık, Cumhuriyet, Atatürk devrimleri, çağdaşlık ve laiklik olduğunu çok iyi biliyor ve bunun gururunu yaşıyordu…