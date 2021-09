PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Murat Evgin babasının yolunda

Sevgili okuyucularım, emek meşakkat insan hayatındaki en önemli konudur… Doğduktan ebedi son yolculuğa kadar misafir olduğumuz bu dünyada, her şey için çabalanır, emek sarf edilir ve meşakkat içinde bir yere gelinir. Bu çerçeveden bakarız hayata. Yaşam tarlasında ektiğimiz ve biçtiğimiz kadar yol alırken ekinlerimizin yeşermesini de bekleriz. Türk hafif batı müziğinin duayen ismi Erol Evgin, muhteşem konserlerine devam ederken, oğlu Murat Evgin de babasının başarı yolunda devam ediyor. Dünyanın en hümanist insanlarından biridir Murat Evgin. Aynı zamanda çok da önemli müzisyen sanatçıdır. Muhteşem sesi, sahne performansı hepsi kendisinde olmakla beraber babadan gelen başarı genin de avantajını iyi koruduğunu görüyoruz. Murat Evgin'in geçtiğimiz hafta, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserler muhteşemdi. Murat'ı televizyonda gördüğüm zaman hemen kilitlenir kalırım. Benim programımda da bir kaç kez konuk olarak ağırladığımız Murat Evgin çok sevilen sayılan bir sanatçı her daim kendisine başarılar diliyorum. Programdan bahsetmişken 24'ncü yılımızda yeni sezon bölümümüz yarın saat 12.00'da Star TV'de olacak. Güzel ülkemizin 81 ilinde binlerce ihtiyaç sahibi ailenin evini baştan aşağı yenileyip dekore ettik. Her hafta farklı şehrimize gidip hem yöresel lezzetlerini hem de ilin tarihi kütürel özelliklerinş ve zenginliklerini tanıtıyoruz. Yarın başlayacak yeni sezonda ulvi yürüyüşümüze inşallah devam edeceğiz. Bizi 24 yıldır ekran başında destekleyen, izleyen seyircimize müteşekkiriz. Sevgi ile kalın.