Başkanım, IMF para verecek ne yapalım?

Yıllardır iliğimizi kemiğimizi sömüren, kene gibi yapışıp kanımızı emen, iflahımızı kesen, ilerlememizi, dünya lideri olmamızı ayak oyunları ve kurduğu türlü tuzaklarla engelleyen, borç verip emir vermeye kalkan IMF şeytanına olan borçlarımız Türk milleti tarafından değil bizzat AKP tarafından son kuruşuna kadar ödenmiş ve de o oyunbaz IMF zor duruma düşünce bizden ‘borç para' ister hale düşmüştü bir zamanlar!

Erdoğan'ın ağzından bu borç lafını ilk olarak memleketi Rize'de duydu Türkiye. Duyar duymaz yurtta, dış temsilciliklerimizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir bayram havası esti. Halk sevinçten sokaklarda, meydanlarda kutladı. Dini bütün insanlardan bazıları da şükür namazı kıldı.

Eee, gülme komşuna gelir başına eyy IMF…

Erdoğan, 20 Kasım 2017'de Rize Yenişehir Spor Salonu'ndaki AKP'lilere aynen şöyle dedi:

“Türkiye'nin IMF'ye 23.5 milyar dolar borcu vardı. Yıl 2013, IMF'ye borç kaldı mı? Kalmadı, bitti. İşte o IMF bizden borç istedi! 5 milyar dolar… Arkadaşlara, ‘verin' dedim. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler…”

Sonra 29 Mayıs 2018, 24 Haziran seçimleri öncesi Erdoğan meydanlarda partililere seslendi. Şöyle dedi: “IMF bizden borç istedi borç… 5 milyar euro! Arkadaşlar dediler ki, verelim mi? Verin dedim. Baktılar bu Türkler, çılgın Türkler ya… Şaşırdılar, vazgeçtiler…”

Sonra 15 Şubat 2019'da atv'de konuştu, muhalefetin ‘Türkiye yakında IMF'den borç ister' iddialarına yanıt verdi Erdoğan. Şunları söyledi: “IMF bizden bir sene, iki sene önce 5 milyar dolar borç istedi. Ben o zaman başbakanım, ‘verin' dedim. Vereceğimizi anlayınca almaktan vazgeçtiler…”

Sonra 10 Ağustos 2020'de kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, otomobil gibi ürünlerin satışının arttığına dikkat çekti, Türkiye'de refah düzeyinin nasıl arttığını, IMF'nin kendilerinden 5 milyar dolar borç istediğini anlattı.

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Her fırsatta duyduk bu, “IMF borç istedi, verin dedim” cümlesini… En son duyduğumuzda, IMF'nin zor duruma düşüp Türkiye'den borç istediği söylenen dönemde, parayı hazırlayıp gönderecek yerin, yani Merkez Bankası'nın başındaki kişi Durmuş Yılmaz dayanamadı, “En ağır kelimeyi kullanmak için çok zorlandım, bulabildiğim kelime yalan! Kısacası IMF bizden borç istemedi… İhtiyati fona taahhütte bulunuldu. Taahhüt gerçekleşmedi. Ispatı da var, Merkez Bankası bilançosu” dedi.

Merkez Bankası'nın başına 2006 yılında Erdoğan tarafından atanan Durmuş Yılmaz, IMF'nin bizden borç falan istemediğini söylüyordu. Peki biz yıllardır her duyduğumuzda yeni duymuş gibi neye seviniyorduk öyleyse?

Kafalar fena karıştı tabi. Kime inanacağımızı bilemezken, gelen yeni bir açıklama ile işler arap saçına döndü!

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, İcra Kurulu'nun üye ülkelere 650 milyar dolarlık ‘IMF parası' aktarımı öneresini kabul ettiğini, planın Ağustos ayında hayata geçeceğini duyurdu. IMF Başkanı, aktarımın tüm üye ülkelerin likidite ve rezervini artıracağını ve dünya için bir ilaç olacağını söyledi. Bu aktarımdan IMF'ye üye Türkiye'nin payına da 6.4 milyar dolar düşüyordu!

Hoppala yavrum yaz geldi, çarşıya kiraz geldi…

Şeytan IMF, gelişmemizi engelleyen IMF, iliğimizi kemiğimizi sömüren IMF, kanımızı emen IMF, bize tuzaklar kuran dış güçlerin başında gelen IMF, bizden borç isteyen IMF, çılgın Türkler'in vereceğini görünce vazgeçen IMF, Ağustos ayında kurallar gereği küt diye Merkez Bankası hesabına 6.4 milyar dolar gönderirse ne yapacağız peki?

“Başkanım IMF bize 6.4 milyar dolar vermek istiyor, alalım mı?” diye sorarlarsa dünya liderimize yanıt ne olur acaba…

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Baş ekonomist olmadığım, ekonominin sorumlusu ben olmadığım ve de bu işlerden anlamadığım için olası 5 yanıt bulabildim. Emin değilim ama… Sizden ricam, Türkiye'ye 6.4 milyar dolar vermek isteyen IMF'ye bizimkilerin vereceği yanıtı bulmamda yardımcı olmanız. Önerileriniz de olabilir. Bana yazarsanız yanıtı yarın birlikte öğreniriz, hem Ankara'dakilere de katkımız olur!

a– Arkadaşlara sorayım…

b– İstemez, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz…

c– 5 milyar dolar mı, euro mu arada fark var çünkü…

d– Eyy IMF! Tamam tamam verin…

e– 6.4 milyar dolar hesaba ne zaman geçiyor?