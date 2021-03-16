Maske mesafe hijyen mektup!

14 Mart Tıp Bayramı'nda kutlama yerine yitirilen 385 can için gözyaşı vardı. Fedakar doktorlarımız koronavirüs salgını başladığından bu yana kendilerine danışılmasını istiyor, ‘haklarımız ödenecek mi' diye soruyordu. Yönetenler ise ‘tıp oyunu' oynar gibi susuyordu. Bir ihtimal, pazar günü Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı'nın bayram mesajlarına bel bağladılar. Satır aralarına baktılar. Boşunaydı, vaad bile bulamadılar.

Soru: Bu aşılama hızıyla ne kadar sürede toplumu bağışıklamayı planlıyorsunuz?

Cevap: Dünyayı sarsan salgına karşı yürütülen mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmaya kararlıyız.

Soru: Salgına karşı aşı kampanyası niçin yapılmıyor?

Cevap: Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Soru: Toplumun bağışıklanması için gerekli olan aşıyı neden zamanında temin etmiyorsunuz?

Cevap: Sağlık çalışanlarımıza fedakarlıkları için milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Soru: Halkın bir kısmının aşı randevusu almak için telefona sahip olmadığını biliyor musunuz?

Cevap: Salgın, olmaya devlet cihanda bir sıhhat gibi sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir.

Soru: Alo 182 hattını düzeltip aşılama programında yaşanan sorunları ne zaman çözeceksiniz?

Cevap: Bu süreç sağlık altyapısına yatırımın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir.

Soru: Kamu hastanelerinin aşılamada atıl kaldığını, özellerin ücret istediğini biliyor musunuz?

Cevap: Hamdolsun insanlarımızın ambulans dahi bulamadığı görüntülere meydan vermedik.

Soru: Aşılama oranlarında bölgesel farklılıkları nasıl açıklıyorsunuz?

Cevap: En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız.

Soru: Mutant varyantlar artarken bulaş için riskli parti kongreleri devam edecek mi?

Cevap: Yükünüzü hafifletmek amacıyla yüksek kapasiteli şehir hastanelerini hizmete açtık.

Soru: Aile Sağlık Merkezleri'nin hemşire ihtiyacını neden karşılamıyorsunuz?

Cevap: Devletimiz ve şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar fedakarlığınızı unutmayacak.

Soru: Daha yoğun aşılama başlayınca Aile Sağlık Merkezleri bu talebi karşılayamayacak.

Cevap: Duygusal olarak çok yıpransak da güzel günlere yakınız.

Soru: Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşam ve özlük haklarıyla ilgili ne yaptınız?

Cevap: Emeğimizin karşılığını yansıtan bir gülen yüz, duayla kıpırdanan bir dudak ödülümüzdür.

Soru: Normalleşme kararlarını alırken sağlık çalışanlarına danışmayı düşünüyor musunuz?

Cevap: Vatandaşlarıma maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum.

Soru: Sağlıkta şiddeti ve mobbingi önleyecek gerçek tedbirleri ne zaman alacaksınız?

Cevap: Hayatın ilahi anlamını, ona ancak emanet şuuruyla yaklaşanlar idrak edebilir.

Soru: Koronavirüsü hala neden meslek hastalığı saymıyorsunuz, bu konuda ne zaman adım atılacak?

Cevap: Ağrıya ilaç, yaraya merhem olmak zorundasınız. Ağlayanı güldürmektir misyonunuz.

Soru: Sağlık çalışanlarının izin haklarını neden yasakladınız?

Cevap: Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyor. 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum.

Soru: Filyasyon ekiplerinin ve nöbet usulü çalışanların yemek sorunu ne olacak?

Cevap: İnsana hizmet onurunu göğsünde taşıyan meslektaşlarımın bayramını yürekten kutlarım.

Soru: Asistan hekimlerin aylık nöbet süresi 130 saati aşmasına rağmen karşılığı neden ödenmiyor?

Cevap: Destan yazanlara mektup yaz kampanyası başlatıyoruz. dijitalmektup.lutfenplatformu.org…

Soru: Düşük maaşlar, komik performans ödemelerinin yarattığı moralsizlik ve zaaflar konusu var.

Cevap: Meslek hayatımız boyunca bunlar hep vardır, var olmaya devam edecektir.

Soru: Birçok sağlık çalışanı ek ödeme kapsamında bile değil.

Cevap: Emeğimizi daha adil koşullarda sürdürebilmek dileğiyle sevgilerimi sunuyorum.

Soru: Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haykırışına ne zaman kulak vereceksiniz.

Cevap: Milletimiz sizler için hayır dualarını eksik bırakmıyor.

Soru: Yöneticilerin insafına bırakılan döner sermaye ödemelerinden vazgeçilmeli.

Cevap: Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya devam edeceğiz.

Soru: Hekimler için ek gösterge 7200, tüm sağlık çalışanları için ise en az 3600 olmalıdır.

Cevap: Size yazdığım bu mektuba yansıyan ifadeler, en kalbi şükran hislerimin yansımasıdır.

Haftalarca evlerine gidemedi bu insanlar, çocuklarına sarılamadı. Koronavirüse yakalandı iyileşir iyileşmez yine görevine döndü. Var mı ötesi, öldü bu insanlar öldü… Bazıları ölünceye kadar sordu, onlar gitti kalan sağlar sormaya devam etti. Ne olacak halimiz diye, emeğimizin karşılığı ne zaman ödenecek diye, Covid-19 neden meslek hastalığı sayılmıyor diye… Cevap yerine bir yıl sonra mesaj yayınladı tepedekiler. ‘Maske' takıp laf kalabalığı yaptılar dedikleri anlaşılmadı. Dua ettiler ama iş hak isteklerine gelince ‘mesafe' koyup ‘hijyen' davrandılar. Hoş ve de boş bir ‘mektup' yazdılar.