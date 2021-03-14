Yarın seçim olsa FYP barajı aşar!

Evet yanlış okumadınız. Ülkemizde bir milletvekili genel seçimi yapılsa, FYP'nin yüzde 10-15 bandında oy alacağı kesin! Oranı ben değil, çeşitli kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerden öğreniyoruz. Onlarca araştırma şirketi var memlekette. Tek tek inceledim yaptıkları anketlerini, sordukları soruları gelen cevapları karşıma öyle çıktı bu FYP.

FYP de ne, böyle bir parti ile ilgili bir fikrim yok diyorsanız dikkat edin, siz de bu partinin üyesi olabilirsiniz! Çoktan kurulmuş. Lider sultasını da kırmışlar. Benzer konularda neredeyse aynı anda ve aynı şekilde tavır alıyorlar. Ülkenin en ücra köşelerinde bile örgütlenmişler. Nasıl ‘durmak yok ileri' gibi sloganları var bazı partilerin, onların da var: Görmedim, duymadım, bilmiyorum…

Huzurlarınızda memleketin hızla büyüyen örgütlenmesi FYP…

Yarın milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz diye soruldu.

X parti yüzde şu kadar, Z parti yüzde bu kadar, Y parti ise yüzde şunu aldı. Dördüncü sırada yüzde 10'la FYP, yani Fikri Yok Partisi geldi!

Soru şuydu, size göre ülkemizde erken bir genel seçim gerekli midir?

Cevaplar ve yüzdeleri sıralandı. Yüzde 10 ise fikrim yok dedi.

Size göre Joe Biden sonrası Türkiye-ABD ilişkileri nasıl gelişir diye sordular bu kez.

Fikri yoklar yüzde 11'di.

Anketçiler, Türkiye bugünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mi kalsın, yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçiş yapsın diye sordu.

Fikrim yok diyenler yüzde 10…

Sizin oy verme davranışınızı aşağıdaki faktörlerden en çok hangisi etkiler diye sordular.

Ekonomik şartalar, parti liderleri, ideoloji, dış politikada yaşananlar diye sıralandı cevaplar ve yüzdeleri. Yüzde 10'la fikri olmayanlar önlerdeydi.

Aşağıdaki sorunlarda sizce hangisi ülkenin en acil sorunudur diye soruldu.

Geçim sıkıntısı, işsizlik, pandemi, terör, güvenlik, eğitim, yeni anayasa diyenler çıktı tabi. Ama, fikri olmayanlar yüzde 10'un altına düşmedi yine…

Muhalefet partilerinin çalışmalarında aşağıdakilerden hangisine daha çok odaklanmalarını beklersiniz dendi.

TV ve medya aracılığı ile, sokağa çıkarak, halka giderek derken bazıları, yüzde 13.3'ün fikri yoktu.

Soru şuydu. Muhalefet partilerinin arasında ekonomiyi iyi yönetebileceğini düşündüğünüz bir isim söyleyebilir misiniz?

Birçok isim ve yüzdeleri geldi. Fikri yokların oranı yüzde 21.8'e yükseldi.

Hangi ittifaka yakınsınız. Cumhur mu, Millet mi diye soruldu.

Fikri yoklar ayrışmadı yüzde 12.2 ile birbirine kenetlendi…

Son bir yıl içinde sizin ya da ailenizin geçim şartları, refah düzeyi nasıl değişti diye sordular mesela.

Kötüleşti diyenler yüzde 59.1 çıkarken, bu konuda da fikri yoktu bazılarının.

Boğaziçi olaylarının tırmandığı dönemde soruldu. Üniversiteler, idari ve akademik olarak siyasetten bağımsız olmalıdır görüşüne katılıyor musunuz?

Evet katılıyorum yüzde 75, katılmıyorum yüzde 15, fikri yoklar yüzde 10!

Bizim hükümet AB ve ABD ile yeniden sıcaklık yapmaya başlamıştı. Size göre Türkiye dış ilişkilerinde AB ve ABD'ye mi, yoksa Rusya ile Çin'e mi öncelik vermelidir diye soruldu.

AB-ABD yüzde 40.9, Rus-Çin yüzde 27.6, Fikri yoklar yüzde 20.9 çıktı.

Geçen yılın sonunda enflasyon için yüzde 14 dediler. Halka bu soruldu: TÜİK bir yıl önceye göre enflasyonun yüzde 14 arttığını açıkladı. Size göre yüzde kaç artmıştır?

Yüzde 20 diyenler yüzde 11.9, yüzde 30 diyenler yüzde 16.5, yüzde 30'dan fazla diyenler yüzde 51, fikrim yok diyenler yüzde 10…

Sizce ülke ekonomisini hangi lider iyi yönetir diye soruldu.

Vatandaş bu düzeltir dediklerini tek tek sıraladı. Yüzde 20'si fikrim yok dedi.

Bir ara hükümetin en beğendiğiniz dış politika uygulaması nedir diye sordular.

Karabağ, Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, hiçbiri diyenler oldu. Fikri olmayanlar ise yüzde 10'du.

Cumhuriyeti kurarken en çok neye güvenmiştik? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere.

100 yaşına giriyor cumhuriyet, şimdi ne olmuş peki? Fikri yoklar FYP'yi kurmuş. 40 yıllık liderli partiler korkup ittifak kurarken, onların bir liderleri bile yok ama rahat rahat geçiyorlar yüzde 10'luk barajı!

Ben olsam kapı kapı dolaşıp ittifak arayacağıma, oturur Fikri Yoklar Partisi ile anlaşırım. Yüzde 10, çantada keklik…