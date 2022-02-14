Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Türkiye’yi suçladı: Kışkırtıcı açıklamaları…

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim son dönemde tırmanırken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya geldi. İkili yaşanan krizle ilgili Türkiye'yi suçladı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim son dönemde tırmanışa geçerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya geldi.

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinin haberine göre, Atina’daki Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde, iki NATO müttefiki arasındaki stratejik işbirliği ile Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin “Türk yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları ışığında” ele alındığı belirtildi.

Cuma günü, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Ege’de silahsızlandırılmış adaların statüsü’ ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt vermiş, “Ege’deki adalar üzerindeki Yunan egemenliğini (tartışmanın) söz konusu olmadığını” söylemişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise “Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır” ifadelerini kullanmıştı

Yunanistan, bu adalara yönelik bir Türk askeri tehdidi olduğu sürece askerden arındırılmayacağını söyleyerek bu iddiaları her zaman reddetti.

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Öte yandan bugün, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Yunanistan'a destek açıklaması yaparken, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın tarihli bir röportajda, Yunanistan'ın bazı adaları üzerindeki egemenliğini tartışan yorumları ters tepiyor ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltma çabalarıyla çelişiyor” dedi.

Spano, “Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği tartışılmaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu konuda provokatif açıklama ve eylemlerden kaçınmalıdır. Net bir şekilde komşuluk ilişkilerinin düzeltilmesi için ve her türlü anlaşmazlığın barışçıl yoldan çözülmesi için çalışmalıdır. Uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmelidir” dedi.

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