ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin dünyadan izole edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “(Rusya Devlet Başkanı) Putin liderliğini ispat etmek istiyorsa Rus askerlerini evlerine göndermeli” dedi. Blinken, "Putin dünyadan izole edildi" ifadesini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıklamasının devamında “ABD diplomatik efor sarf etmeye devam edecektir. Diplomasi kapısını açık tutacağız” dedi.

Blinken, “Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor” ifadesini kullandı.

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