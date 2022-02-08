ABD Kongre üyelerinden kriz yaratacak Türkiye mektubu

Bir grup ABD Kongresi üyesi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup göndererek Türkiye’ye F-16 satılmaması talebinde bulundu. Mektubun içeriğinde insan hakları ihlalleri konusunda sert ifadeler yer aldı.

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Kongre üyeleri Frank Pallone, Jr ve Gus M. Bilirakis'in liderliğinde hazırlanan mektuba 50'den fazla Kongre üyesi imza attı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben yazılan mektupta “Türkiye’nin, hava kuvvetlerini modernize etmek için ABD’den Block 70 F-16 uçakları ve mekanik rampaları satın alma yönündeki son teklifini reddetmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.

Mektupta, “Bu öneriyi onaylamak, hem Türkiye’nin ABD’ye ve NATO'ya taahhütlerini görmezden gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, hem de yurt içinde ve yurt dışında insan hakları ihlallerinde bulunan rejimini ödüllendirecektir” ifadesine yer verildi.

“BU TALEP, ASKERİ GÜCÜN KULLANILMASININ ARDINDAN GELDİ”

Türkiye'nin Kasım ayında ABD’den mevcut 40 Block 70 F-16 savaş uçağı ve 80 modernizasyon kiti talep ettiği belirtilen mektupta, “Bu talep, Erdoğan rejiminin Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Kuzey Afrika’yı istikrarsızlaştırmak için defalarca askeri gücünü kullanmasının ardından geldi” denildi.

Metnin devamında “Türk ordusu ve Türkiye'nin desteklediği gruplar, sınır ötesi operasyonlar sırasında, Irak, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki hastane ve okul gibi sivil hedefleri kasıtlı olarak bombalamak dahil olmak üzere, savaş suçları işlemek için Amerikan yapımı silah ve teçhizatı kullandı” iddialarına yer verildi.

Mektubun devamında “Türkiye’nin Amerika'dan gelişmiş savaş uçakları satın alması, Erdoğan’ı politikalarını değiştirmeye ve iyi bir aktör olmaya teşvik etmeyecek” denildi.

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