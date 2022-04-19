ABD ve İngiltere’den Ukrayna adımı: Starstreak füzelere destek gönderiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya yaklaşılırken, İngiltere ve ABD'den Ukrayna'ya askeri destek adımı geldi. İngiltere, Starstreak füzelere ek olarak Stormer füze sistemlerinin de Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu. Sesten üç kat hızlı bu füzelerin savaşta Rusya'ya karşı önemli bir etki sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte, ABD de Ukraynalı askerlere yönelik verecekleri eğitimin birkaç gün içerisinde başlamasını umduklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 55’inci gününde ülkede çatışmalar şiddetlenirken, ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya askeri destek adımı geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bu hafta içerisinde ‘Ukrayna’ya en çok yardım eden’ ülke olduklarını vurgulayarak İngiliz yapımı Starstreak füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Bu kez de İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus birliklerin jetlerini ve helikopterlerini düşürmek için Ukrayna’ya üzerlerine uçaksavar füzeleri monte edilmiş yüksek teknolojili zırhlı araçlar tedarik etmeye hazırlandıklarını duyurdu.

‘BİRKAÇ GÜNE UKRAYNA’YA ULAŞACAK’

Johnson, özellikle Ukrayna’nın doğusunda savaşın şiddetlendiğini belirtirken, Stormer füze sistemlerinin Ukrayna’ya gönderileceğini açıkladı.

Sürücü, komutan ve nişancı olmak üzere yalnızca üç kişinin mürettebatına ihtiyaç duyan 13 tonluk araçlar, nakliye uçaklarına yüklenerek birkaç gün içinde Ukrayna’ya gönderilebileceği için de önem taşıyor.

Uzmanlar, Stormer füze sistemlerinin savaşa eklenmesinin Ukraynalılar için ‘bugüne kadarki en iyi’ savunma olacağını belirtti.

‘SESTEN ÜÇ KAT HIZLI’

Omuza monte edilebilen veya Stormer’ın taretine takılabilen bu füzeler, ateşlendikten sonra üç mermiye ayrılarak hedeflere birden fazla atış yapılmasını sağlıyor. Ses hızının üç katından daha hızlı seyreden füzeler, alçaktan uçan düşman jetlerini indirmek için de uygun sistem olarak biliniyor.

Afganistan’daki İngiliz birliklerinin eski komutanı Albay Richard Kemp, konuyla ilgili İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, ‘The Stormer/Starstreak füze kombinasyonu Ukrayna’nın savaşma kabiliyetine büyük bir destek olacak. Putin’in hava kuvvetlerine ciddi hasar verecek son derece etkili bir savaş aracıdır.’ dedi.

İşte Stormer füze sistemlerinin özellikleri;

Stormer HVM (Ağır Hızlı Füze)

Gerekli personel sayısı – üç

Ağırlık – 13,5 ton

Uzunluk – 5.6 metre

Genişlik – 2,8 metre

Yükseklik – 3.4 metre

Maksimum Hız – 50mph

ABD’DEN UKRAYNALI ASKERLERE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Öte yandan Pentagon sözcüsü John Kirby dün yaptığı açıklamada, ABD ordusunun önümüzdeki günlerde Ukraynalıları obüs topçusu kullanma konusunda eğitmeye başlayacağını söyledi.

Başkan Joe Biden geçen hafta Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık bir askeri yardım gönderileceğini duyurmuştu. ABD, Ukrayna’ya ilk kez ağır topçu sistemlerini göndereceklerini açıklamıştı.

Kirby, eğitimin Ukrayna dışında gerçekleşeceğini söyledi. Bir brifing sırasında gazetecilere verdiği demeçte, “Şimdi eğitimi kimin ve tam olarak hangi zaman çizelgesinde yapacağı hakkında konuşmaktan kaçınacağım. Ama şimdi uygulamaya başladığımız bir plan var ve bu eğitimin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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