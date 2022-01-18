Afganistan’da deprem! 26 kişi hayatını kaybetti
Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Ülkede şimdiye kadar 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Afganistan'ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetinde Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde çok sayıda evin yıkıldığı bildirildi. Badghis Eyalet Sözcüsü Baz Mohammad Sarwary yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından 26 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Sarwary, depremde hayatını kaybedenlerin arasında 5 kadın ve 4 çocuk bulunduğunu ifade ederek, çoğu can kaybının depremde evlerin çatılarının çökmesi sonucu yaşandığını açıkladı.