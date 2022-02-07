Alman demiryollarına 73 yeni nesil hızlı tren

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), Siemens’le toplam 73 adet hızlı tren, ICE 3 Neo üretilmesi için anlaştı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Yeni trenler, ICE 4'ün değil, bir önceki model ICE 3'ün gelişmiş versiyonu olacak ve uzun hatlarda kullanılacak.

Daha önce verilen 30 adet tren teklifi 73'e çıktı, üretim için Siemens'e 1.5 milyar Euro ödenecek. İlk yeni tren bu yılın sonunda sefere başlıyor. Tamamı ise 2029’a kadar raylarda olacak.



DAHA LÜKS VE DAHA HIZLI

Yeni trenler daha lüks, daha fazla kapasiteli ve daha hızlı olacak. Toplam yolcu kapasitesi 32.000'e yükselecek ve trenin hızı saatte 320 kilometreyi bulacak.

Yeni modelin bir özelliği de cep telefonu ve internet iletişiminin artırması. Bunun için özel frekans geçiren cam ve kabinlerle üretilecek.

Böylece yüksek hızda ve hatların zayıf olduğu bölgelerde telefonların kesilmesi sorunu azalacak. Trende kabin içi de hem eşya, hem de bisiklet koyma yerleri için farklı dizayn edildi.

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