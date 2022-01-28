Art arda füze fırlatan Kuzey Kore, BM Silahsızlanma Konferansı’nı yönetecek

Yıl başından bu yana 6 ayrı füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore’nin, BM Silahsızlanma Konferansı’nın başkanlığını yürütecek olması tartışma yarattı. BM’nin faaliyetlerini takip eden UN Watch örgütü direktörü Hillel Neuer, “Kuzey Kore rejimini nükleer silahsızlanmayla ilgili küresel bir toplantının başına getirmek, bir seri tecavüzcüyü kadın sığınma evinin başına getirmeye benziyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemdeki füze denemeleriyle uluslararası toplumda büyük tepki çeken Kuzey Kore'nin, bu yılki BM Silahsızlanma Konferansı'nın başkanlığına seçilmesi tartışma yarattı.

BM’nin açıkladığı karara göre Kuzey Kore, mayıs-haziran arasındaki bir aylık dönemde foruma başkanlık yapacak.

BM kararlarına göre nükleer silah denemesi yasak olan Kuzey Kore'nin bir ay içinde 6 ayrı füze denemesi yapması bölgede tansiyonu artırmış ve uluslararası alanda tepkilere neden olmuştu.

BM'nin faaliyetlerini takip eden UN Watch örgütü direktörü Hillel Neuer, Kuzey Kore'nin konferansa başkanlık etmesinin BM'nin güvenilirliğine zarar vereceğini söyledi.

Neuer, “Kuzey Kore rejimini nükleer silahsızlanmayla ilgili küresel bir toplantının başına getirmek, bir seri tecavüzcüyü kadın sığınma evinin başına getirmeye benziyor” dedi.

KİM JONG-UN SİLAH FABRİKASINI GEZDİ

Kuzey Kore medyası, ülkede bu hafta uzun menzilli kruz füzesi ve savaş başlığı taşıyan taktik füze denendiğini açıkladı.

Ülkenin resmi haber ajansı KNCA, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un bir askeri mühimmat fabrikasını ziyaret ettiğini gösteren fotoğrafları da yayınladı.

Fotoğraflarda yetkililerle beraber fabrikayı gezen deri ceketli Kuzey Kore liderinin oldukça neşeli olduğu görülüyor.

Kim'in ziyarette silah üretimindeki gelişmelerden övgüyle bahsettiği belirtildi. KNCA'nın aktardığına göre Kim, “Bu fabrika ülkenin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesinde ve ulusal savunma gelişimi stratejisinden çok önemli bir konuma ve göreve sahip” dedi.

Kuzey Kore lideri, geçen ay iktidardaki İşçi Partisi toplantısında orduyu daha da genişletme sözü vermişti.

Pyongyang, füze denemelerinin egemen bir ülke olarak hakkı olduğunu savunuyor ve ABD ile Güney Kore'yi silah denemelerinde çifte standartla suçluyor.

ABD ve Kuzey Kore arasında nükleer silahlanmanın önlenmesine yönelik görüşmeler 2019'da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD, son füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları ilan etmişti.

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