Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye toplantısı: ‘Ankara’ya baskı artırılsın’

Avrupa Parlamentosu’nda Muhafazakârlar ve Reformcular grubu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Hollandalı parlamenter Bert-Jan Ruissen, Türkiye’de dini azınlıkların baskı altında olduğunu savunarak “AB, Türkiye’nin üyelik sürecine son vermeli” dedi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Parlamentosu dün Türkiye'de azınlıklara yönelik dini özgürlüklerle ilgili bir toplantı düzenledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular grubu ile dini özgürlüklerle ilgili çalışma yürüten AFP International örgütü tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Hollandalı parlamenter Bert-Jan Ruissen, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Hıristiyanların ve diğer dini azınlıkların haklarını koruması için baskı yapması gerektiğini savundu.

Ruissen, Türkiye'de dini azınlıkların hakları ihlal edildiği sürece ülkenin AB üyeliğinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'ye bu konuda baskı amacıyla AB-Türkiye arasında serbest dolaşım ve ticaretle ilgili yeni koşullar belirlenebileceği önerisinde bulunan Ruissen, “Türkiye anayasada ülkeyi dini özgürlüklerin bulunduğu laik bir devlet olarak tanımlıyor. Gerçekteyse devlet Sünni İslam'ı destekliyor. Bu durum dini azınlıklara yönelik ciddi hak ihlallerine yol açıyor” yorumunda bulundu.

Hollandalı vekil, siyasi baskılara rağmen Türk hükümetinin bu konuda adım atmadığını ve dini azınlıkların durumunun endişe verici olduğunu belirterek “Bu durum Türkiye'nin AB üyeliği için doğru bir aday olmadığını gösteriyor. AB, Türkiye'nin üyelik sürecine son vermeli” dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantıda, Türkiye'de dini özgürlüklerinin kısıtlandığını savunan bazı kişiler de konuşma yaptı.

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