Avusturya Şansölyesi’nden, Rusya’dan Ruble ile doğal gaz almayı kabul etti iddialarına cevap

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Rus basınında yer alan Avusturya, Rus doğalgazını ruble ile ödeme şartını kabul etti iddialarına yanıt verdi. Nehammer "Tabii ki, OMV, Rusya'dan yapılan gaz teslimatlarını Euro olarak ödemeye devam edecek" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımlara karşı harekete geçmiş, doğalgazı dost olmayan ülkelere ruble ile satacaklarını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (ABD) ülkeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus doğalgazını ruble ile satma restine soğuk bakarken, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer’in Rus doğalgazını ruble ile ödeme şartını kabul ettiği öne sürülmüştü.

Şansölye Nehammer bugün bu iddialara yanıt verdi. Nehammer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Rus propagandasının sahte haberleri burada daha da yayılmadan önce. Tabii ki, OMV, Rusya’dan yapılan gaz teslimatlarını Euro olarak ödemeye devam edecek. Avusturya, ortaklaşa kararlaştırılan AB yaptırımlarına sonuna kadar bağlı kalıyor” ifadelerini kullandı.

Haberde ismi geçen Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Şansölye Nehammerin açıklamasını Twitter üzerinden retweetledi.

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