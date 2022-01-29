Bir ülke daha Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Avusturya, gelecek haftadan itibaren Covid-19 tedbirlerini azaltmaya hazırlanıyor.

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer bugün başkent Viyana’da düzenlediği basın toplantısında, Avusturya’daki Covid-19 kısıtlamalarının önümüzdeki hafta gevşetilmeye başlanacağını duyurdu.

GECE YARISINA KADAR UZATILACAK

Aşısızlar için de kısıtlamaların azaltılacağını söyleyen Nehammer, ülkede 5 Şubat’tan itibaren restoran ve mağazaların çalışma saatlerinin gece yarısına kadar uzatılabileceğini ve etkinliklere katılabilecek kişi sayısının da 25’ten 50’ye çıkarılacağını belirtti.

Artan vaka sayılarına rağmen hastaneye yatışların düşük seviyede seyrettiğini ifade eden Nehammer, “Bu zor durumda her şeye rağmen iyi olan şeyler var. Hastane ve yoğun bakım yataklarının sayısı çok iyi bir seviyede. Artık insanlara nefes aldıracak, yeni umutları artıracak bir konumdayız” dedi.

ŞUBAT AYINDA ZİRVEYE ULAŞACAK

Basın toplantısında söz alan Halk Sağlığı Genel Müdürü Katharina Reich, Omicron mutasyonunun daha az ciddi sonuçlara yol açması nedeniyle hastanelerdeki baskının hafiflediği söylerken, Omicron mutasyonunun 7-9 Şubat’ta zirveye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Ülkede 12 Şubat’tan itibaren aşısız ve iyileşmiş kişilerin zorunlu olmayan mağazalara girmesini engelleyen “2G kuralları” da kaldırılacak.

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