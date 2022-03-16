Çekya’da halk Ukrayna’ya silah almak için 30 milyon dolar topladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 21'inci gününde Kiev yönetimine dikkat çeken bir destek Çekya'dan geldi... Çekya'da halk Ukrayna'ya silah göndermek için 30 milyon dolar (yaklaşık 440 milyon TL) topladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta Ukrayna’yı desteklediğini her fırsatta açıklayan Çekya’dan dikkat çeken bir yardım kampanyası geldi.

Çekya’da 100 binden fazla destekçinin dahil olduğu yardım kampanyasında 30 milyon dolardan (yaklaşık 440 milyon TL) fazla bağış toplandığı duyuruldu. Geçen ay başlayan yardım kampanyasının Çek hükümetiyle koordineli bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Çekya’dan toplanan paranın Prag’daki Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderileceği belirtildi. Çekya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Elde edilen bu para, Ukrayna’nın kendisini Rusya’nın işgalinden korumak için silah ve diğer askeri ekipman satın almak için kullanılacaktır” denildi.

Çekya hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada bu para ile 185 milyon dolar değerindeki askeri ekipmanların satın alınabileceğini duyurmuştu.

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