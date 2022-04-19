Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması imzalandı

Çin, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, başkent Pekin'de düzenlenen basın açıklamasında Çin ve Solomon Adaları arasındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Sözcü, ABD ve müttefikleri Avustralya ile Yeni Zelenda'nın Solomon Adaları'nda artan Çin nüfusuna yönelik endişelerine karşı bir güvenlik anlaşması imzalandığını belirtti.

Anlaşmanın geçtiğimiz haftalarda, Çin Dışişleri Bakanı ve Devlet Danışmanı Wang Yi ve ile Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele tarafından imzalandığını ifade eden Wenbin, anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell da dahil olmak üzere üst düzey bir ABD heyetinin, Çin ile ilgili endişeleri ve ABD büyükelçiliğinin yeniden açılmasını görüşmek üzere Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'ya gideceği belirtilmişti.

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