Dışişleri’nden Yemen için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de olumsuz seyreden güvenlik koşullarıyla ilgili yaptığı uyarıda, vatandaşların zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Yemen’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

* Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Sana Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir.