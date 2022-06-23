“G7 ve NATO zirvelerinde Rusya’ya baskı artacak”

G7 ve NATO zirvelerinde taraf ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik konuları ele alacak.

Sozcu.com.tr

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Gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubunun liderleri ve NATO ülkeleri bir hafta içinde yapacakları zirvelerde Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için birlikte çalışacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya’da 26-28 Haziran’da düzenlenecek G7 zirvesi için Cumartesi günü yola çıkacak, daha sonra ise Madrid’de 29-30 Haziran’da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Biden, G7 zirvesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO zirvesinde ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Kral Felipe ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Öte yandan, NATO zirvesi esnasında Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir kaynak, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasına karşı çıkan Türkiye’nin endişelerinin ele alınacağından emin olduğunu ve fikir birliğine varılabileceğini düşündüğünü belirtti.

NATO, GENİŞLEME PLANLARINI AÇIKLAYABİLİR

Madrid’de düzenlenecek zirvede NATO’nun Doğu Avrupa’daki askeri varlığını genişletme planlarını açıklaması beklenirken, ABD’nin de Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmek üzere atacağı adımları detaylandıracağı düşünülüyor.

Yetkililer, NATO zirvesine Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın liderlerinin de ilk kez dahil edilmesinin Ukrayna savaşı nedeniyle Çin konusunun Batılı devletlerin gündeminden çıkmadığını göstermeyi hedeflediğini söyledi. Bir yetkili, G7 liderlerinin Çin’in son yıllarda daha da artan “tehlikeli ekonomik faaliyetlerine” de değinmelerinin beklendiğini, hatta Madrid’deki zirvede NATO’nun da yeni bir strateji benimseyeceğini ve Rusya tehlikesinin yanı sıra ilk kez Çin tehlikesini de ele alacağını belirtti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin iki zirveye de videokonferans aracılığıyla katılması ve Rusya karşısında savaş planını anlatarak bunu gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan destekleri ifade etmesi bekleniyor.

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