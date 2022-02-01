Güney Kıbrıs’ı karıştıran toplu tecavüz davası yeniden görülecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 2020 yılında görülmeye başlanan toplu tecavüz davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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2020 yılı Temmuz ayında tatile gittiği Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 12 İsrailli erkeğin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İngiliz kadının davasının yeniden görülmesine karar verildi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülen davada tatil beldesi Ayia Napa'da 12 erkeğin toplu tecavüzüne maruz kaldığını açıklayan 19 yaşındaki kadının yalan söylediğine karar verilmiş

İngiliz kadın, 17 Temmuz 2020’de iş seyahati için gittiği Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki turistik Aya Napa bölgesinde bir otelde, 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını söylemiş, olaydan birkaç saat sonra polise şikayette bulunmuştu.

‘TOPLUMU YANILTMAKTAN’ 4 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

12 İsrailli erkek, şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Ancak 10 gün sonra kadın şikayetini geri çekmiş, şikayetini geri çektiğine dair belgeyi imzaladıktan sonra ise gözaltına alınmıştı. Daha önce gözaltına alınan 12 erkeğin tümü serbest bırakılırken, ülkelerine dönmüştü.

Genç kadın, hakkında açılan dava sonucu ‘toplumu yanıltmak’ suçu ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası mahkeme kararıyla ertelenmişti.

2 YIL SONRA DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Bu kararın ardından 2 yıl sonra ise Güney Kıbrıs’taki yetkililer, soruşturmanın yeniden başlatılacağını açıkladı. Dönüm noktası niteliğindeki kararın ardından soruşturmayı yeniden başlatmanın adanın polis teşkilatına bağlı olduğunu belirten insan hakları avukatı Nicoletta Charalambidou, “Bu bizim sonraki büyük savaşımız” dedi.

Mahkeme, 19 yaşındaki İngiliz genç kızın adil bir şekilde yargılanmadığını kabul ederek Pazartesi günü davayı düşürdü.

Adli yardım grubu Justice Abroad başkanı olarak mahkumiyete itirazı koordine eden Michael Polak, İngiliz Guardian gazetesine, adaletin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için yeni bir soruşturma başlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

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