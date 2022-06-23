İran Devrim Muhafızları’nda üst düzey deprem

İran'ın en önemli kurumlarından biri olan Devrim Muhafızları'nın istihbarat servisinin başındaki Hüseyin Taeb'in görevden alındığı duyuruldu. İsrail basını, İran'ın Türkiye'de İsraillileri hedef almasının arkasında Taeb'i gösteriyordu.

Sozcu.com.tr

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2009 yılından beri İran Devrim Muhafızları’nın tepe ismi olarak görev alan Hüseyin Taeb’in görevden alındığı açıklandı…

Son haftalarda İsrail ile İran arasında suikast, cinayet ve adam kaçırma olaylarının yaşandığı iki ülke arasındaki gerilim tırmanırken, kararı İran’ın ruhani lideri Hamaney’in aldığı duyuruldu.

İran devlet televizyonu konuyla ilgili bir detay vermezken, Taeb’in Devrim Muhafızları Genelkurmay Başkanı Hüseyin Salami’nin danışmanlığına getirildiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE İSRAİLLİLERE SALDIRI HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Son haftalarda İsrail yönetiminin, “Türkiye’ye gitmeyin, İran’ın saldırısına uğrayabilirsiniz” diyerek çok sert ve net uyarıda bulunduğu suikast iddialarının arkasında da Taeb’in olduğu öne sürülmüştü.

İsrail medyası, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Birimi’nin başındaki Taeb’in saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü. İsrail medyasında, “İsrail’in İran’ın en gizli kurum ve kuruluşlarına arka arkaya saldırmasının ardından İsrail’e yönelik bir saldırı için büyük bir baskı altında” yorumları yapılmıştı.

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