İran’a silah ambargosunu delmekle suçlanan Türk vatandaşı, ABD’ye gönderiliyor

İspanya yüksek mahkemesi, İran'a füze yapımında kullanılabilen teçhizat sokarak silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen Türk vatandaşının ABD'ye gönderilmesine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Yüksek mahkemenin iade kararı dün yayımlanan mahkeme belgelerinde yer aldı.

İspanya polisi Murat Bukey isimli Türk vatandaşını, ABD’li savcıların talebi üzerine Eylül ayında Barcelona havalimanında gözaltına almıştı.

Mahkeme kararında, ABD’li savcıların, Bukey’in 2012 ve 2013 yıllarında balistik füzeler için güç kaynağı olarak kullanılabilecek teçhizatı ABD’den ithal ettiği ve İran’a sattığından şüphelendiği ifade edildi.

Bu yıllarda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından İran’a uygulanan ve füze teknolojileri ve parçalarının ithalatını yasaklayan silah ambargosu yürürlükteydi. Ambargonun süresi 2020’de doldu ancak ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımları devam ediyor.

Mahkeme, Bukey’in “malzemenin İran’a ihraç edilmediği şeklinde yanlış beyanda” bulunduğunu belirtti.

Duruşmada, Bukey’in avukatları suçlamaların zaman aşımına uğramış olduğunu ve Bukey’in bu eylemleri gerçekleştirdiği sırada, ABD’de değil Türkiye’de olduğunu ifade etti.

Yine de, avukatlardan Llorenc Caldentey Morey, Bukey’in kararı temyiz etmeyeceğini belirtti.

Bukey, ABD’ye gönderilmesi İspanya hükümeti tarafından onaylanana kadar gözaltında kalacak.

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