İspanya kralının serveti ortaya çıktı

İspanya Kralı 6. Felipe'nin serveti ilk kez yayınlandı...

Sozcu.com.tr

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İspanya kraliyet ailesi Kral 6’ncı Felipe’nin kişisel servetini ilk kez açıkladı… Kraliyet ailesinin şeffaflığa ağırlık verme kararı sonrasında açıklanan rakam hem İspanya’da hem de Avrupa’da gündem oldu.

Kişisel serveti ve finansal durumu ile ilgili ilk kez bilgi paylaşan Felipe’nin 2.6 milyon euroluk bir serveti olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2.3 milyon euroluk servetinin bankada ve diğer hesaplarında olduğu belirtilirken 300 bin euro değerinde de sanat eseri, mücevher ve antika eşyası olduğu kaydedildi. Kral Felipe’nin ayrıca ülke dışında bir gayrimenkulü ya da yatırımı olmadığı kayıtlara geçti. Kral Felipe’nin maaşından biriktirdiği paralar ile birlikte bu serveti elde ettiği de aktarıldı.

İspanya’nın eski kralı Juan Carlos’un vergi kaçırma iddiaları ve Orta Doğu ülkeleriyle “şaibeli” anlaşmalar yapmaları sonrasında İspanya kraliyet ailesi bu skandallardan kendini uzak tutmaya çabalamıştı.

İspanyol El Mundo gazetesi, kraliyet ailesinin servetinin ve mali yapısının daha şeffaf olması için hükümetin bir karar aldığını da hatırlattı.

Fakat Kral Felipe’nin kişisel serveti Kraliçe Elizabeth’in serveti yanında çok küçük kalıyor. İngiliz Sunday Times’ın hazırladığı haberde, Kraliçe Elizabeth’in yaklaşık 356 milyon pound serveti olduğu belirtildi.

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